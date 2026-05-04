Embiid vs. Towns: la rivalidad más explosiva de la NBA llega a los playoffs por primera vez Peleas, suspensiones, guerra en redes sociales y una reconciliación inesperada. Ahora, Knicks y Sixers se enfrentan en segunda ronda y los dos pivotes más dominantes de la liga se verán las caras en la cancha por primera vez en postemporada.

Hay rivalidades que nacen del respeto. Y hay rivalidades que nacen del fuego. La de Joel Embiid y Karl-Anthony Towns pertenece claramente a la segunda categoría. Durante años, los dos pivotes más dominantes de la NBA se lanzaron dardos en redes sociales, se enfrentaron físicamente en la cancha y protagonizaron uno de los capítulos más memorables del drama extradeportivo de la liga. Ahora, en los playoffs de 2026, ese capítulo tiene una nueva página: la primera vez que se enfrentan en postemporada.

Knicks vs. Sixers. Segunda ronda. El teatro está listo.

Una rivalidad que empezó con trolleo y terminó en pelea

Todo comenzó de manera relativamente inocente. En diciembre de 2017, después de que los Sixers vencieran a los Timberwolves, Embiid publicó en Instagram una foto haciendo un euro-step frente a Towns con el caption: “Cruzando Minnesota con el euro-step y anoche terminamos domando al gato” — una referencia burlona al apodo “KAT” de Towns.

Towns respondió en los comentarios: “Ese caption es tan malo como la calidad de tu foto”. Embiid no se quedó callado: “Mejor calidad que tu defensa”.

Era banter. Era divertido. Pero fue escalando.

El punto de quiebre llegó el 30 de octubre de 2019. En el tercer cuarto de un partido entre Sixers y Timberwolves, Embiid fue a doblar a Towns junto a Ben Simmons. El balón se fue libre, pero los dos pivotes quedaron trabados. Empezaron los empujones. Towns puso a Embiid en una llave de cabeza. Ambos cayeron al suelo. Simmons, Jeff Teague y varios jugadores más entraron a separarlos.

Ambos fueron expulsados y suspendidos dos partidos. La madre de Towns, presente en el partido, fue captada haciendo un gesto obsceno hacia Embiid mientras este se retiraba a los vestuarios.

Después del partido, Embiid fue Embiid: “Primero que nada, yo no soy ningún cobarde”, dijo con una sonrisa. “Hice lo que tenía que hacer. Estas cosas pasan.”

En redes sociales, la guerra continuó días después con publicaciones, respuestas y contrarrespuestas que mantuvieron al mundo del baloncesto entretenido durante semanas. Towns publicó una foto de Embiid llorando tras la eliminación ante los Raptors en 2019 con el caption: “Mucho ladrido y nada de mordida”. Embiid respondió diciendo que Towns “le pertenece” y que su “actuación de tipo duro no convence a nadie”.

La reconciliación que nadie esperaba

Lo que vino después fue tan sorprendente como la pelea misma. En marzo de 2020, la madre de Towns fue hospitalizada por COVID-19 — eventualmente fallecería por complicaciones de la enfermedad. Embiid le envió un mensaje público de apoyo.

Meses después, cuando Embiid contrajo COVID-19, Towns habló sobre cómo eso los acercó: “Lo primero que me dijo fue: ‘Hermano, ahora te entiendo mucho mejor después de haberlo tenido. No puedo expresarte suficiente cuánto lo siento por tu madre’. Nos pusimos a hablar de verdad, como solíamos hacerlo porque éramos buenos amigos desde la secundaria. Le dije: ‘Hermano, lo que pase en este juego o en cualquier otro, solo quiero que estés bien y cuides a tu familia. Si necesitas algo, tienes mi número. No ha cambiado desde que nos conocemos. Llámame.'”

En 2022, Embiid confirmó la reconciliación: “Estamos bien. Tuvimos nuestro momento, pero es baloncesto. Pasaron muchas cosas en el medio, incluyendo que él perdió a su mamá, a quien yo conocía bien.” Y en 2024, Towns dijo en el podcast Club Shay Shay que hoy en día se ríen de la pelea de 2019.

Los números que definen el duelo

En 14 encuentros de temporada regular, Embiid tiene ventaja sobre Towns: 9 victorias por 5. Los promedios individuales en esos enfrentamientos también favorecen al camerunés:

| Estadística | Karl-Anthony Towns | Joel Embiid |

| Puntos por partido | 20.6 | 28.0 |

| Rebotes por partido | 10.5 | 9.4 |

| Asistencias por partido | 2.4 | 3.6 |

| Mejor actuación | 39 pts | 51 pts |

El mejor partido de Embiid contra Towns fue una actuación de 51 puntos el 20 de diciembre de 2023. Towns respondió con 39 puntos el 3 de abril de 2021, aunque su equipo perdió ese día.

Pero los playoffs son otra historia. Y esta será la primera vez que se enfrenten en postemporada.

Por qué esta serie es diferente a todo lo demás

Los analistas de Yahoo Sports Kevin O’Connor y John Fanta lo dijeron sin rodeos: esta probablemente será la mejor serie de las cuatro semifinales que quedan en los playoffs 2026.

La razón es simple: hay demasiados elementos en juego al mismo tiempo.

Embiid vs. Towns en el poste y en el perímetro. Tyrese Maxey vs. Jalen Brunson en el uno contra uno de bases. El juego de alas de ambos equipos — OG Anunoby, Mikal Bridges y Josh Hart por Nueva York; Edgecombe y Kelly Oubre Jr. por Filadelfia — que puede inclinar la serie en cualquier dirección.

Pero el factor central sigue siendo el duelo de pivotes. O’Connor lo planteó así: “No hay dos jugadores en la liga que determinen más el techo de su equipo que Embiid con los Sixers y KAT con los Knicks. Eso es lo que queremos ver. Embiid contra KAT, posesión tras posesión.”

La estrategia de Nueva York parece clara: usar a Towns en acciones de codo y parte alta de la zona para sacar a Embiid del perímetro, abrir el camino al aro y crear oportunidades para sus compañeros. Si Embiid tiene que defender lejos de la pintura, los Knicks ganan espacios que no tuvieron contra los Celtics.

Filadelfia, por su parte, necesita que Embiid sea el Embiid de sus mejores noches: dominante en el poste, inteligente en el pick-and-roll y capaz de hacer pagar cualquier error defensivo de Towns.

El teatro que el béisbol prometió y la NBA entrega

Los Knicks eliminaron a los Hawks en la primera ronda. Los Sixers, en una de las sorpresas de los playoffs, eliminaron a los Celtics. Ahora se encuentran en una serie que, según O’Connor, “es mejor para la NBA y mejor para los playoffs” que cualquier alternativa posible.

Embiid y Towns. Dos gigantes. Una historia de diez años. Y los playoffs de la NBA como escenario final.

El teatro está abierto. Las entradas, agotadas.