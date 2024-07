El viernes por la noche, Sheppard se destacó en su primer partido de la Liga de Verano, enfrentándose a Bronny James y los Lakers. En una victoria contundente de los Rockets por 99-80, Sheppard acumuló 23 puntos, cinco asistencias, cuatro rebotes y tres bloqueos. Su actuación fue una clara declaración de que está listo para ser uno de los jugadores más destacados de su generación.

“Fue un partido muy divertido y con un gran ambiente”, comentó Sheppard. “Tuvimos una muy buena semana de práctica y, al principio, sólo estaba cogiendo ritmo, sacándome los nervios de encima, pero a medida que avanzaba el partido, me fui sintiendo más cómodo”.

Dominio Continuado

El segundo encuentro de Sheppard el domingo no fue menos impresionante. Enfrentándose a los Wizards, liderados por la selección número 2 Alex Sarr y la selección número 14 Bub Carrington, Sheppard demostró nuevamente su valía. A pesar de que Carrington tuvo una actuación notable con 19 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias en su primer partido, Sheppard respondió con 22 puntos, siete asistencias, seis rebotes y cinco robos, liderando a los Rockets a una victoria por 109-91.

Cuando sus tiros no entraban al principio, Sheppard encontró maneras de llegar al aro y atrajo a la defensa para facilitar triples a sus compañeros. Su conexión con Cam Whitmore en una jugada de puerta trasera en la segunda mitad provocó una ovación de la multitud, destacando su capacidad para jugar en equipo y su visión de juego.

Acomodándose en la NBA

En tan solo dos partidos, Sheppard ha mostrado una adaptabilidad impresionante al ritmo y espaciado de la NBA. Defensivamente, ha sido un incordio para los oponentes, recuperándose tras el cambio, desviando pases y consiguiendo tapones. Su desempeño ha sido tan notable que incluso estrellas establecidas de la NBA han tomado nota. Trae Young, base de los Atlanta Hawks, elogió a Sheppard en redes sociales durante el partido del domingo, y varios de sus futuros compañeros en los Rockets, como Amen Thompson, Jabari Smith Jr. y Tari Eason, quedaron impresionados viendo desde la línea de base.

“Es realmente bueno, ni siquiera sé qué decir”, expresó Thompson sobre Sheppard. “Es un chico que hace todas las jugadas correctas. Es un gran pasador, puede lanzar y defender. Estoy emocionado”.

Un Futuro Brillante

Sheppard no solo está demostrando ser un jugador versátil en ambos extremos de la cancha, sino que también está mostrando un potencial para ser más que un simple pegamento en el equipo. Su capacidad para liderar y su versatilidad sugieren que podría convertirse en el base titular de los Rockets.

El entrenador en jefe de la Liga de Verano de los Rockets, Garrett Jackson, destacó la creciente confianza de Sheppard. “Lo más importante para él es que se está sintiendo más cómodo en la cancha”, dijo Jackson. “Sé que es un buen jugador y que tiene confianza, pero especialmente con los novatos, simplemente cuando se sienten cómodos en la cancha, después todo se acomoda. Estoy feliz de que esté sucediendo más pronto que tarde”.

Evolución desde Kentucky

En su primer año en Kentucky, Sheppard jugó un rol diferente, saliendo del banquillo y jugando más sin el balón junto a Rob Dillingham. Aun así, lanzó con un 52,1% de acierto desde la línea de tres puntos y lideró al equipo en asistencias con 4,5 por partido. Ahora, en la Liga de Verano, está mostrando una capacidad de creación de juego y movimiento sin balón más pulida, atribuyendo su éxito a sus compañeros de equipo y al mayor espacio en la cancha.

“Realmente estoy aprovechando lo que me dan en cada jugada”, comentó Sheppard. “Tenemos muchos buenos jugadores que pueden abrir la cancha, y eso me ha abierto las puertas. Se trata de hacer la jugada de baloncesto correcta. Si soy el que está desmarcado, tiro. Si no lo estoy, ataco y dejo a alguien más desmarcado. Simplemente confío en mis compañeros de equipo y hago todas las jugadas de baloncesto correctas”.

Química en el Equipo

La química entre Sheppard y Whitmore, MVP de la Liga de Verano 2023, ha sido evidente desde el principio. Whitmore, quien promedia 22,5 puntos en los dos primeros partidos, ha guiado a Sheppard en numerosas ocasiones, destacando su capacidad para leer el juego en ambos extremos de la cancha.

“Es realmente emocionante jugar con Reed y ver lo que puede hacer en la cancha”, dijo Whitmore. “Realmente puede hacer de todo, incluso en la defensa. Aunque no es el más alto, con 1,85 o 1,88 metros, puede robar balones, meterse en los huecos, en las líneas de pase y bloquear. Me encanta jugar con él”.

Evaluando el Potencial

La Liga de Verano es el momento para evaluar a los nuevos jugadores y ver cómo se adaptan a su primera experiencia en la NBA. Después de dos partidos, está claro que los Rockets han acertado con Sheppard, quien demuestra ser un jugador capaz de contribuir de inmediato en su primer año.

Con actuaciones tan sólidas, Reed Sheppard está estableciendo un caso fuerte para ser considerado el Novato del Año. Su capacidad para adaptarse rápidamente al juego profesional y su impacto en ambos extremos de la cancha lo convierten en un jugador a seguir en la próxima temporada de la NBA.