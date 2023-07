Campeonato de Europa Femenino Sub-18 FIBA 2023: En vivo Serbia y España por el tercer puesto Mira el partido por el tercer puesto entre Serbia y España en el Campeonato de Europa Femenino Sub-18 de la FIBA 2023. ¡Toda la acción de este juego al mediodía de República Dominicana por record.com.do!

09/07/2023 · 10:40 AM

La Selección femenina Sub-18 de España perdió ante Francia en semifinales y se jugará este domingo colgarse una medalla ante Serbia. Casi dos años después, España no jugará una final de un campeonato que disputa. La Selección Sub-18 femenina perdió ante Francia (49-82) en las semifinales del Europeo de la categoría de Turquía y peleará este domingo por el bronce ante Serbia, poniendo punto final a la racha de once finales seguidas disputadas por las selecciones españolas: del Mundial Sub-17 del año pasado a la cita intercontinental Sub-19 de éste. La última en no clasificarse para la final había sido la Selección femenina absoluta en los Juegos de Tokio, cuando cayó en cuartos ante Francia el 4 de agosto de 2021.

De nuevo su verdugo fue Francia, con mucho más físico, y muy superior a la Selección, que tardó más de tres minutos en anotar su primer punto: un tiro libre de Judit Valero; por entonces, ‘les blues’ mandaban ya por 0-7. Un par de buenas acciones de Valero y un 2+1 de Iyana Martín metieron de nuevo a España en el partido (11-12). Pero, tras un nuevo arreón francés (0-8 de parcial), el primer cuarto se cerró con 11-20.