¡¿Ese es Tyus?! La graciosa reacción de Desmond Bane al ver a su excompañero con los Nuggets Mientras Desmond Bane celebraba que el Orlando Magic tiene a Detroit contra las cuerdas, un televisor en la sala de prensa lo dejó "frío". El estelar escolta no pudo evitar interrumpir su conferencia para preguntar si lo que veía era real: su antiguo compañero Tyus Jones ahora está repartiendo el bacalao con los campeones en Denver. ¡El mundo de la NBA es un pañuelo!

El Orlando Magic está a un paso de la gloria. Tras vencer 94-88 a los Pistons de Detroit el pasado lunes, el equipo de Florida puso la serie 3-1 a su favor. Sin embargo, la nota curiosa de la noche la dio Desmond Bane, quien durante su rueda de prensa postpartido se distrajo con una pantalla que transmitía el duelo entre los Nuggets y los Timberwolves.

“¿Ese es Tyus Jones?”

Según reportó Jason Beede del Orlando Sentinel, Bane detuvo sus declaraciones para hacer una pregunta a los periodistas: “¿Ese es Tyus Jones en la cancha?”.

Resulta que Tyus Jones, quien comenzó esta temporada 2025-26 precisamente en Orlando, ahora viste el uniforme de los Nuggets de Denver. Jones tuvo un paso discreto por el Magic (apenas 3 puntos de promedio en 48 juegos) antes de pasar brevemente por Dallas y finalmente aterrizar en Denver, donde parece haber encontrado su lugar en los Playoffs.

El factor Jones en Denver

Mientras Bane brillaba con el Magic (22 puntos y 5 triples en el Juego 4), Tyus Jones aportaba su granito de arena en la victoria de Denver 125-113 sobre Minnesota, un triunfo que mantiene vivos a los Nuggets (serie 2-3).

El entrenador de Denver, David Adelman, elogió la incorporación de Jones:

El motivo: Lo trajeron para quitarle presión de manejo de balón a Jamal Murray .

La clave: Su habilidad en el pick-and-roll ha sido vital para darle profundidad a la rotación de los Nuggets ante la asfixiante defensa de los Wolves.

Orlando a un paso de la historia

Para el Magic, este miércoles es el día D. De ganar el Juego 5 contra Detroit (7:00 p.m. ET), avanzarían a la siguiente ronda por primera vez desde el año 2010. Por su parte, los Nuggets buscarán empatar su serie el jueves con Tyus Jones nuevamente saliendo desde el banco para intentar la épica remontada ante los Timberwolves.