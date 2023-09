Estados Unidos acaba con el sueño italiano en el Mundial 2023 El elenco norteamericano vapuleó 100-63 a los europeos que venían de vencer a Serbia y soñaban con la hazaña

El Mundial de Baloncesto 2023 viene ofreciendo muchas sorpresas en el desarrollo del torneo. Pero a veces reina la lógica y no hay nada que hacer contra el destino. Sobre todo, cuando se enfrenta a Estados Unidos y éste se propone llegar lejos. Sino, digánselo a Italia cuyo cuento de hadas fue duramente acabado por el poderío de los NBA.

Los italianos habían atravesado la primera fase con muchas dudas y sufrieron para vencer a Angola y Filipinas (cayeron en el medio con Dominicana). Pero la segunda ronda fue otra cosa, con un triunfazo inesperado ante Serbia (hoy venció a Lituania) y una paliza ante Puerto Rico. El “premio” de clasificar en primer lugar en ese grupo, fue jugar ante Estados Unidos. Pero no hubo épica, ni hazaña.

Estados Unidos fue una topadora que salió decidido a dejar atrás el mal funcionamiento que mostró ante Lituania y con parciales de 24-14, 22-10 y 37-20 llegó a sacar 40 puntos de ventaja. Finalmente, Italia pudo “maquillar” el resultado en el último parcial (19-17 para la Azurra) para el 100-63 final que metió a los norteamericanos en la semifinal.

Mikal Bridges, con 24 puntos y cuatro dianas de tres, lideró la anotación del combinado estadounidense, aupado por la clarividencia de su base suplente Tyrese Haliburton, autor de 18 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Italia tuvo su pequeño momento de la mano de Stefano Tonut (11 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias) y llegó a liderar por cuatro puntos en los primeros compases, puro espejismo una vez entró en juego la segunda unidad de los americanos.

La estadística no dio lugar al engaño en esta ocasión, y el demoledor 17 de 36 desde la línea de tres americano (47%) machacó a la endeble ofensiva transalpina, incapaz de conectar desde la larga distancia (7 de 38, 18%). Después de sufrir en el rebote ante las torres NBA de Montenegro y Lituania, Estados Unidos impuso su físico, más parejo con el de los italianos, y ganó la batalla por las capturas por 51-33.

Hacia 25 años que Italia no accedía a cuartos, pero los estadounidenses les dieron un rapapolvo que no hizo justicia al juego desplegado a pesar de padecer la notable baja de Danilo Gallinari y no contar en las principales quinielas para alcanzar la fase final del torneo. Con la victoria, aunque no es ni de lejos su verdadero objetivo, Estados Unidos vuelve a unas semifinales del Mundial nueve años después y se asegura mejorar la séptima plaza de 2019, el peor resultado de toda su historia.