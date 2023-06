Estados Unidos completa su equipo para el Mundial 2023 Steve Kerr confirmó a casi todos los miembros del plantel que serán parte de la Copa del Mundo que se jugará en Indonesia, Japón y Filipinas

Estados Unidos se prepara para una nueva Copa del Mundo. Si bien no es el torneo predilecto para USA Basketball, siempre es una buena oportunidad para los jugadores con proyección para mostrarse a nivel internacional y, de paso, luchar por una medalla que nunca es mal vista por la ambición de ganar.

El Team USA para el Mundial 2023 va tomando forma. De hecho, ya tiene once jugadores seleccionados, así que faltaría solo uno (sin contar quienes sean llamados y pero no estén en el grupo final) para los doce que irán al torneo que se disputará (del 25 de agosto al 10 de septiembre) en Filipinas, Japón e Indonesia.

Los estadounidenses, en los que Steve Kerr debuta como entrenador principal en un gran torneo internacional después de dar el relevo a Gregg Popovich, están encuadrados en el grupo C, en Filipinas. Jugarán en la primera fase contra Jordania, Nueva Zelanda y la Grecia de Giannis Antetokounmpo.

La motivación de Estados Unidos es mejorar el séptimo puesto logrado en China 2019, en la que quedaron eliminados ante Francia en cuartos de final, y luego ante Serbia en el reordenamiento. Figuras como Donovan Mitchell o Jayson Tatum no fueron suficientes para lo que terminó siendo una de las actuaciones más decepcionantes de la historia mundialista norteamericana. De todas formas, en Tokio 2020 (jugado en 2021) se quedó incontestablemente con el oro con un plantel mucho mejor en cuanto a nombres: Devin Booker, Kevin Durant, Bam Adebayo, Draymond Green, Jrue Holiday, Damian Lillard, Zach LaVine.

A Asia irá un plantel que no es ni el A, ni el B o, incluso ni el C. Cuenta con, por ahora, solo cuatro que han sido all star: Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Brandon Ingram y Jaren Jackson Jr. A ellos se les sumará Austin Reaves, Jalen Brunson, Mikal Bridges, Cam Johnson, Paolo Banchero, Bobby Portis y Walker Kessler. Sin duda, un equipo que no es el mejor disponible, pero que tampoco tendrá nada que ver con el que el año que viene vaya a París 2024.

Solo queda un lugar por confirmar. Se ha dicho que se le ha ofrecido una plaza a Fred VanVleet, el base de los Raptors que con toda seguridad va a cambiar de equipo en este mercado veraniego. También se quería contar, pero no parece que vaya a ser posible, con Bam Adebayo, que ya es campeón olímpico y desde luego está en el bloque de cara a París 2024. Pero el pívot ha terminado la temporada muy cansado, después de llegar a las Finales con Miami Heat, y todo apunta a que va a saltarse este Mundial.