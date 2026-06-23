USA Basketball dio a conocer de forma oficial la lista de 12 baloncestistas que asumirán el compromiso de la tercera ventana de las eliminatorias americanas rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027. La escuadra estadounidense presentará un plantel sumamente competitivo con un denominador común: todos sus integrantes cuentan con experiencia profesional en la NBA, la NBA G League o los circuitos de élite del baloncesto internacional.
A la cabeza del grupo destaca el pívot Jay Huff, actualmente ficha de los Pacers de Indiana y único jugador activo en la NBA dentro de esta convocatoria. Sin embargo, el cartel de la nómina se potencia con figuras que han pisado los tabloncillos de la liga recientemente o que brillan con luz propia en el extranjero:
- Mike James: A sus 35 años, el veterano base es probablemente el nombre más mediático y respetado de la lista. James viene de ser el Jugador Más Valioso (MVP) de la Euroliga y se mantiene como el máximo anotador histórico de dicha competición europea, vistiendo el uniforme de las barras y las estrellas por primera vez en su carrera.
- Orlando Robinson: El imponente pívot vio acción constante recientemente con el Orlando Magic bajo un contrato de doble vía antes de ser agente libre en febrero.
- Terry Taylor y Matt Ryan: Ambos disputaron partidos oficiales de la NBA durante la campaña 2024-25 con los Sacramento Kings y los New York Knicks, respectivamente, antes de exportar su talento el último año hacia las ligas de Australia y Dubái.
El resto de los convocados para esta ventana la completan los atletas Pedro Bradshaw, Jacob Gilyard, Kevon Harris, Dewan Hernandez, Elijah Pemberton, Jarrod Uthoff y Gabe York.
Stephen Silas repite en la pizarra
El timonel del barco estadounidense será el exentrenador de la NBA Stephen Silas. El estratega ya conoce a la perfección las complejidades del baloncesto FIBA tras haber guiado a los norteamericanos a la medalla de bronce en la AmeriCup y comandar las primeras dos ventanas clasificatorias. Silas estará respaldado en el banquillo por sus asistentes de confianza Patrick Mutombo y Marlon Garnett Clay Moser.
La preparación del equipo se pondrá en marcha de inmediato con un campamento de entrenamiento intensivo del 26 de junio al 1 de julio en la ciudad de Miami, antes de armar las maletas con destino al Caribe.
Duelo de titanes en el Palacio de los Deportes: Así va el Grupo A
El enfrentamiento entre Estados Unidos y la República Dominicana se ha convertido en un clásico de alta tensión en la zona de CONCACAF. En la pasada ventana de febrero, ambas escuadras dividieron honores en territorio californiano, demostrando que la brecha competitiva es cada vez más estrecha.
Actualmente, ambas selecciones marchan abrazadas en la cima del Grupo A con un récord idéntico de 3 victorias y 1 derrota (7 puntos), por lo que el choque de este próximo miércoles 1 de julio a las 8:00 p.m. sobre el tabloncillo de Santo Domingo será vital para definir el liderato absoluto del grupo antes de que el “Team USA” viaje a Zacatecas para medirse ante México el 6 de julio. Cabe recordar que de las 16 naciones americanas en competencia, solo siete obtendrán su boleto directo hacia la gran cita mundialista en Doha, Qatar.