Estados Unidos vs Brasil en AmeriCup: Dónde ver el partido y los horarios en Latinoamérica El Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, será escenario de un choque de gigantes: la Selección de Estados Unidos y Brasil se enfrentarán este miércoles en un duelo clave de la fase de grupos de la FIBA AmeriCup 2025.

La AmeriCup 2025 entra en su tramo más apasionante y uno de los partidos más esperados de la fase de grupos tendrá como protagonistas a Estados Unidos y Brasil, dos de las potencias más fuertes del continente. El enfrentamiento se disputará el miércoles 27 de agosto en Nicaragua, donde ambas selecciones buscarán un triunfo que les asegure el pasaje a los cuartos de final.

Un duelo con historia y jerarquía

El cruce entre norteamericanos y brasileños promete ser un espectáculo de alto nivel. Estados Unidos llega con un plantel renovado, pero con la intensidad y el poder físico que lo caracterizan en el baloncesto internacional. Brasil, por su parte, mantiene su sello competitivo, con jugadores experimentados y jóvenes talentos que lo convierten en un rival de cuidado.

El historial reciente entre ambos seleccionados muestra choques parejos, en los que la calidad individual y el orden táctico marcaron la diferencia. En esta AmeriCup, el contexto no será distinto: se espera un partido físico, dinámico y de gran exigencia en ambos costados de la cancha.

El escenario: Managua respira básquet

El Polideportivo Alexis Argüello, en Managua, será el epicentro del básquet continental este miércoles. Con capacidad para albergar a miles de fanáticos, el estadio promete una atmósfera vibrante en un partido que puede definir gran parte del futuro del torneo.

Horarios del partido

El choque entre Estados Unidos y Brasil podrá seguirse en todo el continente a través de la señal oficial de FIBA, con transmisión en DAZN y Courtside 1891.

España : 03:10 (27 de agosto)

Estados Unidos (Este) : 21:10 (26 de agosto)

Estados Unidos (Centro) : 20:10 (26 de agosto)

Estados Unidos (Montaña) : 19:10 (26 de agosto)

Estados Unidos (Pacífico) : 18:10 (26 de agosto)

México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) : 19:10 (26 de agosto)

Argentina, Brasil, Uruguay : 22:10 (26 de agosto)

Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela : 21:10 (26 de agosto)

Colombia, Perú, Ecuador: 20:10 (26 de agosto)

Cómo ver el encuentro

El partido se transmitirá en DAZN, a través de Courtside 1891, la plataforma de streaming oficial de FIBA dedicada exclusivamente al básquet de selecciones. Allí los fanáticos podrán disfrutar de todos los detalles de este cruce trascendental de la AmeriCup.