¿Estas estrellas vistiendo púrpura y oro? Los rumores más calientes sobre los Lakers Rumores sobre la fecha límite de cambios de los Lakers: evaluación de las opciones de Dejounte Murray y Zach LaVine

28/12/2023 · 09:52 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dejounte Murray y Zach LaVine son dos estrellas que están vinculadas con Los Angeles Lakers en recientes rumores comerciales.

Parecía inevitable que Los Angeles Lakers ganaran el primer torneo de temporada de la NBA . Los Lakers estaban jugando su mejor baloncesto de la temporada en medio del juego grupal, y no había manera de que LeBron James no hiciera todo lo que estaba en su poder para llevarlos al juego de campeonato. Los Lakers, posiblemente la franquicia más histórica y exitosa de la liga, derrotaron a los Indiana Pacers 123-109 para ganar la Copa inaugural de la NBA en Las Vegas.

Siguieron celebraciones y festividades con Los Ángeles luciendo como un verdadero contendiente en la Conferencia Oeste. Sin embargo, desde su victoria en el torneo de temporada, los Lakers han perdido seis de sus últimos ocho juegos. Por supuesto, cuatro de estas seis derrotas fueron fuera de casa, pero Los Ángeles no ha lucido como el mismo equipo robusto que era hace apenas unas semanas.

Por supuesto, el cielo siempre se cae en Hollywood cada vez que los Lakers están pasando apuros. Este fue el caso hace una temporada, antes de la fecha límite de cambios, cuando el gerente general Rob Pelinka apretó el gatillo en varios movimientos notables. La agresividad de Pelinka en el mercado comercial resultó en que Los Ángeles pudiera llegar a las Finales de la Conferencia Oeste.

Preocupaciones similares nublan ahora el potencial de los Lakers para seguir adelante esta temporada. D’Angelo Russell ha sido trasladado a la banca , Los Ángeles ocupa el puesto 24 en la liga como equipo ofensivo y sigue habiendo preguntas constantes sobre quién dará un paso adelante junto a James y Anthony Davis . A medida que la temporada navideña pasa y nos preparamos para embarcarnos en 2024, la fecha límite de cambios de la NBA se acerca silenciosamente. Faltan sólo unas seis semanas para la fecha límite, razón por la cual los rumores comerciales relacionados con los Lakers y otros están comenzando a calentarse.

Más específicamente, los rumores comerciales que involucran al All-Star de los Chicago Bulls, Zach LaVine , y al guardia de los Atlanta Hawks, Dejounte Murray, han llegado a la franquicia. No es ningún secreto que Los Ángeles podría necesitar una tercera estrella para aliviar la presión cuando LeBron y Davis no estén en la cancha. LaVine y Murray son dos nombres destacados que aparecen en el bloque comercial en este momento, y el denominador común aquí es que ambos están representados por Rich Paul de Klutch Sports. No es ninguna coincidencia, ¿verdad?

Los Lakers siempre son un equipo a seguir de cara a la fecha límite de cambios y esta temporada no es diferente. Con LaVine y Murray en su radar, la pregunta ahora es si Los Ángeles tiene lo necesario para perseguir a cualquiera de las estrellas.

Zach LaVine firmó un contrato de cinco años y 215 millones de dólares con los Bulls como agente libre sin restricciones en 2022. Esta decisión fue una sorpresa para algunos en la liga, especialmente porque las frustraciones de la estrella en Chicago habían estado bien documentadas a lo largo de los años. No obstante, LaVine decidió permanecer con los Bulls debido a que podrían ofrecerle la mayor cantidad de dinero y también podría trabajar en un intercambio con el equipo en una fecha posterior.

Ahora parece que ha llegado el momento de realizar un intercambio. El equipo no solo habló con LaVine y su representación sobre buscar otras opciones, sino que los Bulls jugaron muy bien sin LaVine en la cancha. Actualmente con marca de 9-5 sin el dos veces All-Star esta temporada (9-4 desde que sufrió una lesión prolongada en el pie), la ofensiva de Chicago ha lucido más segura y cómoda. Coby White también ha realizado algunas de las mejores actuaciones de su carrera sin LaVine.

Todas las señales apuntan a que los Bulls dejarán a LaVine en la fecha límite de cambios de esta temporada. Para los Lakers, les presenta una tercera estrella para jugar en la ofensiva, una que podría asumir la responsabilidad de iniciar la ofensiva y prosperar en cualquier rol necesario. Si bien DeMar DeRozan y Nikola Vucevic no son LeBron y Davis, la familiaridad de LaVine de jugar con otro grandote estrella y principal manejador del balón es lo que lo convierte en un objetivo comercial único para Los Ángeles.

Desde el punto de vista de las habilidades, LaVine es todo lo que les falta a los Lakers en este momento de la temporada. LaVine puede disparar desde el perímetro, puede anotar desde el regate y agrega una capa de explosividad que este equipo no parece tener en este momento. Desde el punto de vista del contrato y de lo que se le debe a la estrella de los Bulls en el futuro, es una gran señal de alerta para los Lakers.

LaVine, que ganará 40 millones de dólares esta temporada, ganará 3 millones más cada año hasta la temporada 2026-27, un año en el que posee una opción de jugador valorada en casi 49 millones de dólares. Este sería un contrato increíblemente agotador para los Lakers, especialmente con Davis en los libros por cerca de $200 millones desde la temporada 2025-26 hasta la temporada 2027-28.

Los Lakers quieren aumentar sus perspectivas de campeonato antes de que pase la fecha límite de cambios. Dicho esto, fuentes de la liga le dijeron a ClutchPoints que Los Ángeles preferiría mantener un nivel de flexibilidad financiera en el futuro, ya que el futuro de LeBron después de esta temporada no está claro. James, quien ha expresado su deseo de jugar junto a su hijo en la NBA, tiene la posibilidad de optar por su opción de jugador de 51 millones de dólares para la próxima temporada. Atarse al contrato masivo de LaVine valorado en más de $40 millones por año durante los próximos cuatro años no sería favorable a la noción de navegar escenarios en los que James podría dejar Los Ángeles.

Si los Lakers cambiaran por LaVine, estarían atados a él durante varias temporadas sin hacer preguntas. Los Ángeles no podrían cambiar a LaVine por otros activos como lo hicieron con Russell Westbrook la temporada pasada, y él sería su tercer mejor jugador junto a Davis y James. Por su precio, los Lakers deben preguntarse si realmente valdría la pena o no invertir esta cantidad de dinero en una tercera estrella, especialmente cuando ese dinero puede asignarse a talentos secundarios clave que completen su plantilla.

Los Bulls tampoco van a renunciar a LaVine sólo por cambiarlo. Se necesitarían múltiples selecciones de draft y jugadores impactantes en juego para que un intercambio valga la pena para los Bulls, lo que significa que los Lakers sin duda tendrían que desprenderse del capital restante de primera ronda que tienen. El nombre de Austin Reaves probablemente también saldría a relucir en estas conversaciones desde la perspectiva de Chicago. La creencia en la liga es que Reaves es intocable en las negociaciones comerciales, lo que hace que todo lo que rodea a LaVine y los rumores de los Lakers sea aún más confuso.

Mientras que se ha hablado mucho de los rumores comerciales de LaVine desde el comienzo de la temporada, Dejounte Murray es un nombre nuevo que llega al bloque comercial. Murray ha estado con los Hawks desde el inicio de la temporada 2022-23. Si bien ha desempeñado su papel como escolta combinado de dos vías que puede ser su segundo mejor anotador junto a Trae Young, los Hawks aún tienen que demostrar realmente que pueden ser amenazas reales en la Conferencia Este. Actualmente seis juegos por debajo de .500 en la temporada, Atlanta parece estar abierto a discutir todas las opciones que tienen durante las próximas seis semanas.

El nombre de Murray ha surgido recientemente en relación con los New York Knicks, un equipo al que le vendría bien otro base junto al futuro All-Star Jalen Brunson. Michael Scotto de HoopsHype describió recientemente el interés de los Knicks en Murray, al igual que Ian Begley de SNY, aunque el factor Klutch Sports podría ser un obstáculo .

Como es el caso con todas las estrellas que llegan al bloque comercial, los Lakers ahora escuchan surgir su nombre cuando se habla de la estrella de los Hawks. En comparación con LaVine y su pesado contrato como una carga financiera, Murray tiene una extensión de cuatro años y $114 millones que entrará en vigor al comienzo de la temporada 2024-25. Eso es menos dinero del que LaVine ganará sólo en las próximas tres temporadas.

Murray tiene un mayor impacto a la defensiva y realmente ha asumido su papel jugando sin balón junto a Young en Atlanta, que es la razón principal por la que prosperaría en Los Ángeles junto a LeBron. Sin embargo, una vez más, el camino de los Lakers para conseguir una tercera estrella, en este escenario Murray, resultaría en la necesidad de mover activos clave.

Reaves y Max Christie son los dos jugadores jóvenes en la plantilla de Los Ángeles que los Hawks probablemente codiciarían en un intercambio por Murray. Los Lakers probablemente preferirían mover a Russell y una selección del draft en un acuerdo por Murray. Cómo van las negociaciones y qué espera conseguir cada equipo se puede debatir durante horas interminables. El quid de la cuestión es que los Hawks están en una posición similar a la de los Bulls en el sentido de que no van a renunciar a su estrella para ayudar a los Lakers sólo por hacer un intercambio antes de la fecha límite de cambios de febrero.

Los Hawks han tenido un desempeño inferior, lo que ha llevado a su récord no tan bueno. La incorporación de uno o dos jugadores clave junto a Young y Murray podría hacerlos más amenazantes en la Conferencia Este. Después de todo, Atlanta extendió el contrato de Murray en la pasada temporada baja con la intención de que sea una de sus estrellas destacadas durante muchos años más. Los Lakers necesitarían sorprenderlos con una oferta comercial para poder considerar cualquier acuerdo.

No obstante, perseguir a Murray y su contrato de $17.7 millones esta temporada es mucho más factible para Los Ángeles, especialmente cuando los Lakers pueden negociar a cualquier jugador en su plantilla con el levantamiento de las restricciones el próximo mes.