Estatura de Leyenda: Wembanyama iguala récord de Shaq y pone a temblar los Playoffs Tras regresar de una conmoción cerebral, el gigante francés no solo retomó el ritmo, sino que se metió en una de las listas más exclusivas de la historia de la NBA. Al registrar números que no se veían desde los tiempos de Shaquille O'Neal, el centro de los Spurs ha dejado claro que el futuro ya llegó. ¿Estamos ante el jugador más dominante de la nueva era?

Hay jugadores que necesitan tiempo para adaptarse a la intensidad de la postemporada, y luego está Victor Wembanyama. En su regreso triunfal tras superar el protocolo de conmoción cerebral, el astro de los Spurs de San Antonio lideró una victoria contundente 114-93 sobre los Trail Blazers, firmando una actuación que nos obligó a desempolvar los libros de récords.

Con apenas 22 años, el francés se convirtió en el primer jugador en registrar al menos 25 puntos, 10 rebotes y 7 bloqueos en un partido de Playoffs desde que el legendario Shaquille O’Neal lo hiciera en el año 2004.

El “Efecto Wemby”: Dominio total en ambos lados

Lo que hace especial la hazaña de Wembanyama no es solo la anotación, sino su capacidad para alterar el juego defensivamente, una faceta que le valió ser nombrado recientemente como el Jugador Defensivo del Año (DPOY):

Poder ofensivo: 25+ puntos con una agilidad nunca antes vista en alguien de 7’4″.

Muralla humana: Sus 7 bloqueos desmoralizaron por completo a la ofensiva de Portland en su propia casa.

Consistencia: Firmó su primer doble-doble en postemporada, el cual promete ser el primero de muchísimos.

A un paso de las Semifinales

Gracias a esta actuación histórica, los Spurs han tomado una ventaja de 3-1 en la serie. El equipo de Gregg Popovich tiene la oportunidad de sentenciar la historia este martes por la noche en el Frost Bank Center de San Antonio.

Cerrar la serie temprano es vital para los Spurs, no solo para darle descanso a las piernas de Wembanyama, sino para prepararse para lo que viene. En el horizonte asoma un choque de titanes en las semifinales de la Conferencia Oeste contra el ganador de la serie entre Minnesota y Denver, dos equipos que, aunque diezmados por lesiones, representan un reto de calibre de campeonato.

Pies en la tierra, cabeza en las nubes

A pesar de unirse a Shaq en este club de élite, Wembanyama mantiene la calma. Sabe que el camino hacia las Finales es una carrera de resistencia, especialmente para un núcleo joven como el de San Antonio. “Un paso a la vez”, parece ser el mantra en el vestuario de los Spurs, aunque con el nivel que está mostrando el francés, es difícil no soñar con ver una Final de la NBA en Texas este mismo año.

¿Cree usted que Wembanyama tiene el potencial para superar el legado de Shaq y Tim Duncan en San Antonio, o todavía es muy temprano para meterlo en la conversación de los mejores de la historia?