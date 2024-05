Ex entrenador del año afirma que LeBron James ya no es una superestrella ¿LeBron James de los Lakers ya no es una superestrella?

Es la temporada baja para Los Angeles Lakers y no está exactamente claro qué les espera en el futuro. Existe la posibilidad de que LeBron James regrese para que la franquicia continúe construyéndose a su alrededor. Sin embargo, un ex Entrenador del Año cree que James ya no es una superestrella de la liga. Ese entrenador resulta ser George Karl, quien ha sido increíblemente vocal desde su retiro. Karl enumera varios jugadores que cree que son superestrellas actuales y deja claro que cree que la estrella de los Lakers ha quedado fuera de los siete u ocho mejores jugadores de la NBA. "Hoy en día hay menos de 10 superestrellas en la Liga. Son Joker, Luka, SGA, [Giannis], Tatum, Joel y tal vez todavía Steph. LeBron lo fue y ANT lo será pronto. Eso es todo." Es difícil imaginar que LeBron James, uno de los dos mejores jugadores de todos los tiempos y que sigue siendo en gran medida la cara de la liga, no sea considerado una superestrella a los ojos de George Karl. Especialmente considerando que James no ha fallado ni un paso a sus casi 40 años. Sólo esta temporada promedió 25,7 puntos, 7,3 rebotes y 8,3 asistencias por partido.Esos números están casi a la par con los promedios de su carrera. Teniendo esto en cuenta, George Karl realmente no ofrece un razonamiento para no nombrar a LeBron James como una de las superestrellas de la liga. Tal vez solo publica para obtener clics, pero Karl nunca ha tenido reparos en expresar su opinión. Entonces, tal vez él proporcione una verdadera razón en algún momento más adelante. Pero mientras tanto, James debería seguir siendo considerado una superestrella hasta nuevo aviso. ¿Pueden los Lakers volver a fichar a LeBron James? James optó por no firmar su opción de jugador, convirtiéndolo en agente libre esta temporada baja. Muchos creen que podría intentar jugar para el equipo que seleccione a su hijo, Bronny, en el Draft de la NBA de 2024. Sin embargo, los rumores dicen que los Lakers todavía están muy interesados ​​en que LeBron James regrese. Los Ángeles se enfrenta a una temporada baja crucial y perder a James sería un golpe brutal para una franquicia que siempre aspira a un campeonato. Pero la buena noticia es que los Lakers serán los primeros en fichar a James antes de que comience la agencia libre. Entonces, existe la posibilidad de que elija permanecer en Los Ángeles para terminar su carrera. Algunos otros equipos en los que sería emocionante ver jugar a James son los New York Knicks, San Antonio Spurs o Cleveland Cavaliers. Los Knicks están haciendo un fuerte esfuerzo por ganar un campeonato esta temporada y podrían hacer un gran movimiento al contratar a LeBron James en la temporada baja. Mientras tanto, los Spurs tienen la oportunidad de construir una potencia en torno a Victor Wembanyama. Sería genial ver a James terminar su carrera con Gregg Popovic como entrenador en jefe. Y, por último, James podría considerar regresar a Cleveland para poner fin a su carrera como Cavalier. Tienen una plantilla sólida y fichar a James colocaría la plantilla en la cima. Dicho esto, todos los ojos estarán puestos en LeBron James y los Lakers esta temporada baja. Además, mirar el Draft de la NBA para ver dónde aterriza Bronny podría proporcionar una respuesta sobre dónde planea jugar LeBron la próxima temporada. Pero sólo el tiempo dirá si sigue jugando junto a su hijo en la liga.