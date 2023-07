“Facu is back” Campazzo regresa al Real Madrid tras su paso por la NBA El base argentino tuvo un no grato paso por la mejor liga de baloncesto y, tras una temporada en Serbia, regresa a donde brilló

Después de su paso por la NBA, Facundo Campazzo volvió a su primer amor y fue anunciado como nuevo jugador del Real Madrid, equipo con el que se consagró en el básquet europeo. El argentino, que afrontará su segunda etapa en el club, firmó contrato por cuatro años y cobrará unos tres millones de euros por temporada.

A los 32 años, el hombre que brilló en territorio español dejó atrás su estadía en los Denver Nuggets, el breve paso por Dallas Mavericks y la reciente temporada en el Estrella Roja de Belgrado para iniciar una nueva vida en el Merengue. El base firmó un contrato de cuatro años hasta junio de 2027.

“Amigos, compañeros, creo que eso es lo que lo que más se extraña y bueno, lo que más me empujó a volver. Mi familia también. Les encanta Madrid. Para mí era muy importante el apoyo de ellos, para estar tranquilo y para que sean felices”, señaló el jugador en sus redes sociales comunicando la decisión de regresar a la Casa Blanca, donde brilló por cuatro temporadas.

Facu se inició en Peñarol de Mar del Plata, pero ya para el 2014 emigró al Real Madrid. Si bien en una primera instancia no pudo afirmarse, decidió marcharse cedido al UCAM Murcia para encontrar su ritmo. Y lo logró: volvió al club madridista para convertirse en una estrella que generó el interés en equipos de la NBA.

Campazzo salió del Real Madrid en noviembre de 2020 tras firmar un contrato de dos años con los Denver Nuggets de la NBA y en julio de 2022 se convirtió en agente libre al finalizar su contrato con los Nuggets. El 12 de octubre de 2022 llegó a un acuerdo con los Dallas Mavericks para continuar en la NBA por una temporada por el salario mínimo. Tras 8 partidos con el equipo, promediando 1,3 puntos, 1,1 asistencias y 0,8 robos en 6,5 minutos, fue cortado por el fichaje de Kemba Walker.

“Gente con la que me sigo relacionando desde que me fui hasta el día de hoy como el presidente, la dirección, amigos, jugadores, staff, gente del carrito… Con mucha gente he seguido en contacto. Las relaciones que he dejado aquí, amigos y compañeros, son las que más extraño y eso me ha empujado también a volver. A mi familia le encanta Madrid, el equipo, mi hija nació aquí y era muy importante la comodidad de la familia para estar tranquilo y ellos están felices”, agregó Facu.