¿Favoritos al anillo? Encuesta de ESPN revela que los expertos ven a los Knicks campeones de la NBA Una encuesta realizada por Brian Windhorst de ESPN entre gerentes y entrenadores de la NBA revela que ven a los Knicks con todo para ganar las Finales.

El respeto hacia los New York Knicks ha alcanzado su punto más alto en las oficinas de la liga. Tras sellar una impresionante e histórica barrida de 4-0 sobre los Cleveland Cavaliers para coronarse campeones del Este, el equipo de la “Gran Manzana” —liderado por Jalen Brunson y el dominicano Karl-Anthony Towns— ya no es visto simplemente como una bonita historia, sino como un contendiente con armas reales para levantar el trofeo Larry O’Brien.

En la última edición de su reconocido pódcast Hoop Collective, el reputado periodista de ESPN, Brian Windhorst, reveló los resultados de un sondeo privado realizado entre varios entrenadores en jefe, gerentes generales y cazatalentos de la NBA.

La conclusión de los ejecutivos es contundente: la mayoría coincide en que, a pesar de arrancar las Finales en los papeles como desfavorecidos (underdogs), los Knicks tienen el talento y el baloncesto suficiente para coronarse campeones del mundo.

El Oeste se desangra mientras los Knicks descansan

Una de las grandes ventajas que destacan los expertos de la NBA en favor de Nueva York es el factor físico y el calendario. Los Knicks cabalgan en una impresionante racha de 11 victorias consecutivas en estos playoffs y tendrán más de una semana de descanso completo antes del Juego 1 de las Finales, pautado para el próximo 3 de junio de 2026.

Mientras tanto, en la Conferencia Oeste, la batalla entre los Navegantes de Oklahoma City (OKC) y los Spurs de San Antonio se encuentra sumergida en una guerra de desgaste físico que amenaza con extenderse a un máximo de siete compromisos.

Oklahoma City se encuentra en una situación crítica tras empatar la serie 2-2 debido a las sensibles bajas por lesión de sus armadores y creadores secundarios Jalen Williams (problemas en el tendón de la corva) y Ajay Mitchell (distensión en el sóleo). Estas ausencias han dejado solo al MVP Shai Gilgeous-Alexander, provocando que el equipo colapsara ofensivamente con apenas 83 puntos en su último revés, una debilidad que los entrenadores de la liga aseguran que la asfixiante defensa de Nueva York sabrá explotar a la perfección en las Finales.

Un núcleo sólido con sabor quisqueyano

El escepticismo inicial sobre el nivel de la Conferencia Este se ha ido borrando gracias a la solvencia del plantel dirigido por Tom Thibodeau. El engranaje neoyorquino ha lucido intratable gracias a la madurez de su quinteto, donde la presencia en la pintura de Karl-Anthony Towns, el impacto histórico de Mikal Bridges, y la versatilidad de OG Anunoby y Josh Hart complementan el nivel de superestrella de Jalen Brunson.

El ambiente festivo en el Madison Square Garden está justificado. Los Knicks están a cuatro victorias de romper una sequía de más de medio siglo, y los hombres que más saben de este negocio en los Estados Unidos ya han avisado: Nueva York tiene con qué ser el nuevo rey de la NBA.