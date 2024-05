El veterano entrenador de baloncesto Néstor ‘Che’ García ha vuelto a asumir el liderazgo de la selección de República Dominicana con la misión de clasificar al equipo para los Juegos Olímpicos de París 2024. En una reciente rueda de prensa en Santo Domingo, García se refirió al Grupo B del Preolímpico, que se celebrará en El Pireo del 2 al 7 de julio, como “el grupo de la muerte” debido a la calidad de sus rivales, Egipto y Grecia.

Un Regreso Marcado por Desafíos

García, quien atraviesa su tercera etapa al frente del equipo dominicano tras una salida confusa en enero de este año, tiene un historial destacado al haber clasificado previamente a Venezuela y Argentina para los Juegos Olímpicos. En el Mundial de 2023, República Dominicana tuvo una actuación notable, quedando a las puertas de los cuartos de final, lo que demuestra el potencial del equipo bajo la dirección de García.

“Con esta selección hemos demostrado que se puede. Soy un bendecido con los jugadores que tengo porque no le tienen miedo a nada y representan al país con muchísimo orgullo, tienen un potencial enorme”, expresó García, manifestando su confianza en el equipo para lograr la primera clasificación olímpica en la historia del baloncesto dominicano.

Preparativos y Estrategia

La preparación oficial de la selección comenzará el 10 de junio. Los jugadores disponibles viajarán a España el 16 de junio para una concentración en Madrid, donde disputarán amistosos contra Noruega el 22 de junio y contra Portugal el 25 de junio. El 28 de junio, tendrán su último ensayo en Alicante contra España antes de dirigirse a la competencia oficial en Grecia.

García enfatizó la importancia de la defensa en este torneo, destacando que “lo que nos toca ahora va a ser mucho más difícil que el Mundial”. A pesar del talento ofensivo del equipo, el técnico argentino cree que la clave del éxito radica en fortalecer la defensa para enfrentar a equipos de alto nivel.

Incertidumbres en la Convocatoria

La clasificación a los Juegos Olímpicos dependerá en gran medida de los jugadores disponibles. García y la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) están en constante comunicación con los jugadores, muchos de los cuales aún están en competiciones o en procesos de traspaso. “Tenemos una lista importante y estamos hablando, unos todavía están jugando, otros están en traspasos y no sabemos quiénes van a estar”, explicó García.

Las estrellas dominicanas de la NBA, Karl-Anthony Towns y Al Horford, también están en el radar del entrenador. García mencionó que tiene “una relación muy especial” con Towns y han estado en contacto recientemente. Sin embargo, no ha habido comunicación con Horford hasta el momento.

Un Orgullo Personal

Para García, volver a dirigir a la selección dominicana es motivo de orgullo. “Estoy sorprendido por todo el cariño que me da el pueblo dominicano, es lo que me hizo tomar la decisión de estar aquí, no me quería ir porque estoy muy feliz aquí”, comentó. A pesar de su salida en enero, García mantuvo contacto con los jugadores y la federación, lo que facilitó su retorno.

Un Camino Difícil pero Prometedor

Con un grupo complicado en el Preolímpico, la tarea de García no será fácil. Sin embargo, su experiencia y el talento del equipo dominicano brindan esperanzas para una histórica clasificación a los Juegos Olímpicos. La combinación de preparación rigurosa, estrategias defensivas sólidas y la motivación de un equipo que juega con orgullo nacional será crucial en esta campaña.

El baloncesto dominicano está listo para enfrentar uno de sus mayores desafíos, y con ‘Che’ García al mando, los aficionados esperan ver a su equipo alcanzar nuevas alturas en el escenario internacional.