¿Fin del sueño para Embiid? 3 razones por las que los Knicks “liquidarán” a los Sixers en 6 juegos Se prendió la mecha en la "Gran Manzana" y los pronósticos ya están volando. Análisis de por qué muchos creen que el camino de los Philadelphia 76ers podría terminar abruptamente ante unos New York Knicks que vienen de dar una paliza histórica.

Tras humillar a los Hawks con una ventaja de 47 puntos en la primera mitad, el equipo de Mike Brown llega a las semifinales de conferencia en un estado de gracia absoluto. Con Jalen Brunson en modo “asesino” y una defensa de hierro, Nueva York reclama su trono en el Este.

¡Atención Filadelfia! No se celebren mucho la eliminación de Boston, porque lo que viene bajando desde el Madison Square Garden es una aplanadora. Los New York Knicks no solo despacharon a los Hawks en seis juegos, sino que cerraron la serie con un escandaloso 140-89 que dejó a toda la liga con la boca abierta.

Aquí te cuento por qué los Knicks tienen el “mambo” para despachar a los Sixers:

1. El factor Jalen Brunson: Un líder intocable

Brunson se ha consolidado como el alma de estos Knicks. Promediando 26.3 puntos y 6.2 asistencias, el base está manejando los hilos como un veterano de mil batallas. Su capacidad para castigar en el uno contra uno y su visión para involucrar a figuras como Karl-Anthony Towns y Mikal Bridges hacen que la ofensiva neoyorquina sea casi imposible de frenar.

2. Una defensa que asfixia

Mientras los Sixers vienen de una guerra física contra Boston, los Knicks llegan con los pulmones llenos. En lo que va de postemporada, Nueva York está permitiendo apenas 100.3 puntos por noche. Con perros de presa como Josh Hart y OG Anunoby, la misión de los Knicks será desgastar a un Joel Embiid que todavía está lidiando con las secuelas de su cirugía de apéndice.

3. La profundidad del arsenal

A diferencia de otros años, estos Knicks no dependen de un solo hombre. La versatilidad de sus piezas secundarias permite que Brunson juegue “off-ball” (sin el balón en las manos), convirtiéndose en una amenaza constante mientras Towns o Bridges generan sus propios tiros. Ese dinamismo fue lo que destrozó a Atlanta y lo que promete darle pesadillas a Nick Nurse.

El fantasma del pasado

Los Knicks tienen hambre. Tras quedarse a un paso de las finales el año pasado al caer ante Indiana, este grupo tiene una sola meta: las Finales de la NBA. Los Sixers vienen de remontar un 3-1, pero los Knicks ya demostraron que, si les das un centímetro, te sacan del edificio antes de que llegue el medio tiempo.

¿Ustedes creen que los Knicks son realmente tan superiores o es que los Hawks simplemente no tenían nivel de playoffs? ¿Podrá la defensa de Nueva York frenar a la dupla Embiid-Maxey ahora que vienen inspirados?