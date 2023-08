Francia extraña a Embiid y Wembanyama y catalogan de “desastre” el debut El equipo galo cayó estrepitosamente ante Canadá 95-65 y deja tocado el orgullo francés que fue sin sus mayores figuras

Cuando se supo que Joel Embiid renunciaba a su nacionalidad camerunesa y optaba por representar a Francia, todo el mundo del baloncesto temió por el poderío que el conjunto galo iba a pasar a tener. Sobre todo, si al pívot de los Sixers se le sumaba el joven talento de Víctor Wembanyama, la joya que fue elegido con el número uno del pasado Draft y está llamado a marcar una era en la NBA. Pero habrá que esperar a los Juegos Olímpicos, en los que justamente Francia será local.

Al Mundial de Filipinas, Indonesia y Japón no fue ninguno de los dos, por lo que el equipo no tuvo ese salto de calidad que necesitaba el plantel que logró la medalla plateada en Tokio 2020 y llegó a semifinales en China 2019. Es cierto que mantuvo la base con Evan Fournier, Rudy Gobert, Guerschon Yabusele (actuales NBA) y Nando De Colo. Pero el plantel necesita un cambio de aire fresco y se evidenció ante una Canadá que fue a por todo con un verdadero equipazo.

Shai Gilgeous-Alexander apunta a todo en esta Copa del Mundo. Tras conseguir el estatus de estrella en la NBA que tanto le ha costado alcanzar, ahora quiere hacer lo mismo a nivel mundial y desde el primer día opta a MVP del torneo con una actuación para el recuerdo: 26 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias. Números que le han servido a la Canadá de Jordi Fernández para conseguir su primera victoria en la historia de la competición y para dejar a Francia tocada y muy hundida con una derrota sonrojante. Un 65-95 preocupante para el lado francés e ilusionante para el canadiense.

“Es una bofetada, pero puede ser algo bueno para nosotros. Ahora tenemos que permanecer juntos. Depende de nosotros volver a ser quienes somos en realidad”, aseguró tras el choque un Nicolas Batum que no podía esconder el enfado por una derrota que pone en serio peligro el futuro de Francia en el torneo. Collet, el entrenador, mantenía un discurso positivo, sus pupilos todo lo contrario. “Nos patearon el culo”, resumió Evan Fournier en sala de prensa. “Fueron mejores, más físicos, más acertados”, explicó Rudy Gobert.

No solo existe ese drama del 25-8 del tercer cuarto. Se abre uno mayor, ya no pueden perder. Letonia y un público entregado (Yakarta está repleta de aficionados bálticos) espera con ansías su choque. “Debemos ganar sí o sí, es mejor centrarnos en el siguiente. No seguir pensando en esto”, agregó Gobert. No hay más margen de error. Tanto por estilo, poca defensa y excesivo uno para uno en ataque, resultados y sensaciones. Una favorita está al borde de la crisis.