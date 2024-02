Futuro brillante: Luka derrota a Victor Luka Doncic supera a Victor Wembanyama en su última disputa de baloncesto.

El baloncestista de nacionalidad eslovena de 2.01 metros de altura, Luka Doncic ha superado en casi todo aspecto posible al jugador de baloncesto francés con una altura de 2.22 metros de altura, Victor Wembanyama, ambos atletas lucharon con valor pero al final uno se alzo sobre el otro siendo este, Doncic el que ha superado a su rival en esta ocasión en un emocionante partido lleno de sentimientos sin control alguno. Los dos baloncestistas no cuentan con una historia muy larga más que un primer partido donde ambos se conocieron y se reconocieron mutuamente, dándose a entender que el respeto y estima que ambos tienen el uno por el otro surgió rápidamente en la labor del trabajo, claro está que los dos deportistas habían escuchado algo del otro con anterioridad pero verdaderamente tuvieron el gusto de verse en persona o mejor dicho de verse como guerreros en ese mítico encuentro de Dallas Mavericks contra San Antonio Spurs que terminó con una puntuación de 144-119, donde los Dallas se impusieron con gran potencia ante sus oponentes. Hablando del partido de esta ocasión, este enfrentamiento fue uno en que el viento favorecía a los equipos de un lado a otro, no obstante al final nuevamente los Mavericks volvieron a aplastar a sus rivales con un puntaje de 116-93, donde Luka logro vencer en términos de desempeño a Wembanyama. Luka Doncic logró anotar 27 puntos y llevar a cabo 9 rebotes y 8 asistencias mientras que Victor Wembanyama anotó 26 puntos y realizó 9 rebotes y 5 asistencias, viéndose que en las cifras de ambos hay tan solo una ligera diferencia en cuanto a las anotaciones, una igualdad en los rebotes y una notoria superioridad en las asistencias por parte de Doncic. Este juego disputado esta semana no solo fue una victoria más en la lista de los Dallas Mavericks, fue una marca que indica un futuro brillante para Luka y el inicio de una posible rivalidad de gran magnitud entre el esloveno y el francés.

Esta actual victoria es sin duda alguna una indicación de victorias para los Dollas Mavericks y no solo para ellos sino también para Luka Doncic, y de la misma forma esta hazaña ha aumentado el prestigio del baloncestista de nacionalidad eslovena, lo cual le abrirá muchas puertas en el futuro. Sin duda alguna podemos esperar un amanecer brillante para el esloveno y su equipo, no obstante no pueden permitirse descuido alguno en esta temporada 2024 de la NBA (National League Basketball) ya el mínimo margen de error puede ser el causante de una derrota.