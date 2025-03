Ganadores y perdedores del Sorteo de March Madness 2025 en la Selección del Domingo El sorteo de March Madness 2025 ha dejado claro que algunos equipos tienen un camino relativamente fácil, mientras que otros deberán enfrentarse a una competencia feroz desde el principio.

17/03/2025 · 08:48 AM

El domingo de selección es uno de los días más esperados en el calendario del baloncesto universitario. Con la revelación oficial del cuadro del Torneo NCAA 2025, las miradas se fijaron en los equipos que tienen todo para brillar y en aquellos que, quizás, enfrentan un camino más complicado. Este artículo analiza los equipos que salieron ganadores y perdedores de este sorteo tan crucial, destacando los escenarios que se perfilan a lo largo de esta edición de March Madness.

Ganadores: Michigan State

El entrenador Tom Izzo siempre tiene a sus jugadores listos para la batalla en marzo, y esta vez no es la excepción. Tras un tropiezo en las semifinales del Torneo Big Ten, Michigan State se presenta como uno de los equipos más fuertes para este March Madness, con una posición favorable para avanzar en el torneo. Los Spartans, que llegaron a esta instancia como un equipo de No. 2, cuentan con un sorteo relativamente accesible, enfrentando en la primera ronda a Bryant y, de avanzar, a equipos como Marquette o New Mexico, que aunque son talentosos, no deberían ser un obstáculo insuperable para la profundidad y dominio en la pintura que presenta Michigan State.

En rondas posteriores, el equipo de Izzo podría encontrarse con Iowa State o Ole Miss, equipos que, aunque competentes, no representan un gran desafío físico para los Spartans. Además, el sorteo de la Elite Eight podría enfrentarles a Auburn, que parece ser uno de los equipos más vulnerables entre los primeros sembrados. En resumen, Michigan State tiene una ruta relativamente despejada para llegar a un posible Final Four.

Perdedores: Michigan

Mientras que los aficionados de Michigan State celebran, los de Michigan se enfrentan a un panorama mucho más complicado. El equipo de los Wolverines, a pesar de haber ganado el Torneo Big Ten, se enfrenta a un duro inicio en el Torneo NCAA. En la primera ronda, se enfrentarán a UC San Diego, un equipo sólido que fue subestimado y que, con su capacidad para forzar pérdidas de balón, podría aprovechar las debilidades de los guardias de Michigan, quienes tienen la mayor tasa de pérdidas de balón en el campo.

Si logran superar a los Tritons, lo que no será fácil, su siguiente desafío podría ser Texas A&M, un equipo físico con una destacada capacidad para rebotar ofensivamente. Además, la posibilidad de enfrentarse a Yale o Texas Tech en rondas posteriores presenta un desafío que podría ser demasiado grande para el equipo de Michigan, que no ha demostrado ser fuerte bajo presión. El sorteo parece ser el peor posible para los Wolverines, quienes deberán luchar contra viento y marea para avanzar.

Ganadores: Duke

Duke se lleva uno de los mayores premios de este sorteo, especialmente con la noticia de que Cooper Flagg estará listo para el torneo. El equipo dirigido por Jon Scheyer tiene una de las trayectorias más accesibles entre los grandes sembrados. En la primera ronda, los Blue Devils se enfrentan a un rival menor como American o Mount St. Mary’s, y en la segunda ronda podrían encontrarse con Mississippi State o Baylor, ambos equipos más pequeños que probablemente no puedan competir con la imponente presencia física de Duke.

En la Sweet 16, Duke podría enfrentarse a Clemson o Arizona, equipos que, aunque peligrosos, no deberían ser capaces de frenar el talento de los Blue Devils. Además, en la Elite Eight, Duke podría encontrarse con un equipo de Alabama, pero con su defensa y la capacidad de controlar el ritmo del juego, Duke debería estar en una buena posición para avanzar. Si Flagg está al 100%, Duke tiene grandes posibilidades de llegar al Final Four.

Perdedores: Florida

A pesar de ser uno de los equipos más destacados de la temporada y de tener el impulso de un título del Torneo SEC, Florida se enfrenta a un camino extremadamente difícil en la región Oeste. En la primera ronda, todo parece estar bien para los Gators, pero en la segunda ronda podrían enfrentarse a UConn, los campeones defensores de los últimos dos años, lo que representa un desafío monumental.

De avanzar, el camino hacia la Final Four no se hace más fácil. En la Sweet 16, Florida podría enfrentar a Maryland, un equipo que ha demostrado ser capaz de competir a un nivel muy alto, con jugadores como Derik Queen y Julian Reese dominando en la pintura. Más allá de eso, en la Elite Eight podrían tener que enfrentarse a un equipo como St. John’s, con una defensa de élite y la dirección del experimentado Rick Pitino. Florida tiene un sorteo extremadamente desafiante que podría poner fin a sus aspiraciones de título mucho antes de lo esperado.

Ganadores: North Carolina

El caso de North Carolina es curioso, ya que, a pesar de no haber ganado ni un solo partido en el que se enfrentó a equipos del primer cuartil (Quad 1), los Tar Heels fueron seleccionados para participar en el torneo. A pesar de su desempeño en la temporada regular, Carolina ha mostrado una mejoría notable en el último mes y se encuentra jugando su mejor baloncesto de la temporada.

El sorteo les ha sido favorable, con un enfrentamiento en la primera ronda contra San Diego State, que llega al torneo en un mal momento. De avanzar, Carolina podría enfrentar a Ole Miss en la siguiente ronda, un equipo al que, con su buen momento, podría derrotar. Aunque Carolina fue afortunada de ser seleccionada, tiene las armas para ganar varios partidos y hacer un buen recorrido en el torneo.

Perdedores: Louisville

Louisville tuvo una temporada destacada en la ACC, pero su posición en el sorteo fue un golpe bajo. A pesar de contar con excelentes métricas y una destacada temporada regular, los Cardinals fueron asignados a la octava posición, lo que les pone en una ruta peligrosa desde el principio. En la primera ronda, se enfrentarán a Creighton, un equipo sólido, y si logran superarlo, se enfrentarán a Auburn, otro equipo de gran calidad.

Louisville se encuentra en una situación difícil, ya que, aunque tuvo una gran temporada, su asignación de siembra no refleja completamente su rendimiento. Si quieren llegar lejos, tendrán que superar un camino lleno de desafíos complejos y muy duros.

Michigan State, Duke y North Carolina son grandes ganadores que tendrán que aprovechar sus oportunidades, mientras que Michigan, Florida y Louisville enfrentan caminos más tortuosos. Los próximos días y semanas revelarán qué equipos lograrán superar las expectativas y avanzar hacia la gloria del Final Four.