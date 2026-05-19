Gerardo Suero se lleva el Jugador de la Semana de la LNB en cerrada votación sobre Jonathan Bello Con 21.5 puntos, 7.5 rebotes y 4.5 asistencias por partido, el tirador de los Leones de Santo Domingo superó a Bello (28.5 puntos) gracias a que su equipo ganó los dos compromisos de la semana. Suero recibió 20 de 68 votos.

El baloncesto dominicano tiene un nuevo nombre en el palmarés de la semana. Gerardo Suero, tirador de los Leones de Santo Domingo, se quedó con el premio de Jugador de la Semana de La Súper Liga de la LNB correspondiente al período del 12 al 17 de mayo — superando en una apretada votación a Jonathan Bello de los Soles del Este.

Una votación que se definió por poco

Suero recibió 20 de los 68 votos emitidos por los periodistas que cubren el circuito de primera división — apenas dos más que Bello, quien fue favorecido con 18 sufragios. Una diferencia mínima que refleja lo reñida que estuvo la elección.

El resto de los votos se distribuyó así:

| Jugador | Equipo | Votos |

| Gerardo Suero | Leones de Santo Domingo | 20 |

| Jonathan Bello | Soles del Este | 18 |

| Andersson García | Marineros de Puerto Plata | 11 |

| Yeison Colomé | Cañeros del Este | 10 |

| Charles Brown Jr. | Gigantes Basketball Club | 6 |

| Malachi Richardson | Reales de La Vega | 2 |

| Xavier Reyes | Titanes del Sur | 1 |

Los números que convencieron a los votantes

Suero contribuyó directamente a que los Leones ganaran sus dos compromisos de la quinta semana de competición. Sus promedios en ese período:

| Estadística | Valor |

| Puntos por partido | 21.5 |

| Rebotes por partido | 7.5 |

| Asistencias por partido | 4.5 |

| Efectividad de campo | 50% |

| Efectividad en triples | 33% |

¿Por qué ganó Suero y no Bello?

La pregunta es válida — Jonathan Bello tuvo números individuales superiores: 28.5 puntos, 7.5 rebotes y 7.0 asistencias por partido. Pero sus Soles del Este cayeron en los dos partidos que disputaron durante la semana.

El factor determinante fue el impacto en los resultados del equipo. Suero no solo produjo — produjo cuando importaba, llevando a los Leones a dos victorias. En el baloncesto dominicano, como en cualquier deporte, ganar tiene su peso en la votación.

El club de los mejores de la semana en 2026

Con este reconocimiento, Suero se une a un grupo selecto de jugadores que han ganado el premio en La Súper Liga de la LNB esta temporada: