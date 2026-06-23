Giannis Antetokounmpo es traspasado al Miami Heat en un canje colosal El dos veces MVP de la liga se muda a South Beach para formar una temible dupla defensiva junto a Bam Adebayo. A cambio, los Milwaukee Bucks inician una reconstrucción absoluta recibiendo a Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jáquez Jr. y un arsenal de selecciones del Draft.

La NBA ha sido testigo de uno de los movimientos más sísmicos de su historia moderna. En la antesala del Draft de 2026, los Milwaukee Bucks acordaron el traspaso de su máxima leyenda y dos veces MVP, Giannis Antetokounmpo, al Miami Heat, según adelantó el reconocido periodista de ESPN, Shams Charania.

El movimiento pone fin a meses de especulaciones que arrastraban desde la fecha límite de cambios de febrero, donde equipos como los Golden State Warriors y los Minnesota Timberwolves hicieron ofertas agresivas. Aunque los Celtics de Boston intentaron robarse la puja a última hora ofreciendo un paquete directo por Jaylen Brown, la gerencia de Wisconsin se decantó por la propuesta de Miami, priorizando el talento joven y un robusto capital de selecciones futuras.

El millonario botín que recibe Milwaukee

Para desprenderse del jugador que los guió al campeonato en 2021, los Bucks exigieron vaciar las arcas de la franquicia de Florida. El canje, estructurado directamente entre ambos equipos, incluye las siguientes piezas:

EL PAQUETE DETALLADO DEL TRASPASO Miami Heat recibe a: Giannis Antetokounmpo (31 años). Milwaukee Bucks reciben a: Tyler Herro (escolta anotador, nativo de Milwaukee).

Kel’el Ware (pívot joven de gran proyección).

Jaime Jáquez Jr. (alero de impacto inmediato).

Kasparas Jakucionis (promesa internacional).

El Pick Nº 13 del Draft de la NBA 2026.

Selecciones de Primera Ronda desprotegidas para 2031 y 2033 .

. Un intercambio de derecho de pick ( swap ) para la primera ronda de 2030.

Una selección de Segunda Ronda para 2033.

Con este movimiento, los Bucks —ahora bajo las órdenes del entrenador Taylor Jenkins— aprietan el botón de reinicio definitivo. De la noche a la mañana, Milwaukee se adueña de los picks 10 y 13 de la primera ronda del Draft de este martes, construyendo su nuevo núcleo alrededor de Herro, Ware y el base Ryan Rollins.

Misión: Destronar a los campeones Knicks

La llegada del “Monstruo Griego” a South Beach emula los históricos aterrizajes de mitos como Shaquille O’Neal o LeBron James, quienes cambiaron el destino de la franquicia. Para el Heat, el movimiento es una declaración de guerra absoluta en una Conferencia Este que actualmente es dominada por los nuevos campeones de la NBA, los Knicks de Nueva York.

El director técnico Erik Spoelstra tendrá ahora en sus manos el que probablemente sea el mejor frente defensivo de la liga, emparejando a Giannis con el estelar pívot Bam Adebayo. La gerencia del Heat ya trabaja a marchas forzadas para complementar este núcleo, teniendo como prioridades la renovación del All-Star Norman Powell y la caza de agentes libres veteranos con contratos amigables para blindar la banca.

Físico bajo la lupa: El riesgo de la operación

A pesar de la euforia en Miami, la transacción no está exenta de riesgos. Giannis llega tras dos temporadas marcadas por las lesiones, habiendo disputado apenas el 63% de los partidos de los Bucks en los últimos dos años (incluyendo solo 36 juegos en la campaña 2025-26). De hecho, una distensión recurrente en la pantorrilla derecha y una hiperextensión en la rodilla izquierda sufrida en marzo lo obligaron a perderse los últimos 46 partidos del calendario regular.

Aun así, cuando está sano, el griego sigue siendo una fuerza imparable de la naturaleza. Sus promedios de la última temporada con los Bucks son el reflejo de un jugador de calibre MVP:

Puntos por partido: 27.6 PPG

27.6 PPG Rebotes por partido: 9.8 RPG

9.8 RPG Asistencias por partido: 5.4 APG

5.4 APG Efectividad de campo: Un espectacular 62.4% de acierto en sus tiros.

La última vez que un jugador con múltiples MVP fue traspasado ocurrió en 1982, cuando Houston envió a Moses Malone a Filadelfia; ese mismo año, Malone se unió a Julius Erving para levantar el trofeo de campeones. Giannis y Jimmy Butler buscarán que la historia repita su curso en Miami.