Una estrella NBA de la talla de Giannis Antetokounmpo se empezó a dejar seducir por el deseo de querer ganar otro campeonato en el mejor baloncesto del mundo y decidió ponerle presión a Milwaukee Bucks con una alta dosis de incertidumbre sobre su continuidad. Los Angeles Lakers apareció en 3, 2, 1.

Antetokounmpo parecía estar decidio a ser uno más entre aquellos jugadores que son fieles a un equipo y no cambian de franquicia por ganar un título. Incluso, ‘El Mostruo Griego’ fue contundente al decir que no cuando le propusieron que firmara con Golden State Warriors de Stephen Curry y compañía. Sin embargo, esta historia tuvo un giro de 180 grados por… ¿Jugar con LeBron James?

Las condiciones deportivas de Antetokounmpo para seguir en los Bucks a partir de 2025

“No sería la mejor versión de mí mismo si no sé que todos están en la misma página, todos van por un campeonato, todos van a sacrificar tiempo lejos de sus familias como yo lo hago. Y si no siento eso, no firmaré”, dijo Antetokounmpo, que no descartó convertirse en agente libre en 2025.

En una entrevista con el portal ‘The New York Times‘, Giannis Antetokounmpo sostuvo que “no quiero estar 20 años en el mismo equipo y no ganar otro campeonato“. El futuro del dos veces MVP de la liga empezó a ser noticia y frente al rumor que estaría interesado en ir a jugar a Los Angeles Lakers apareció una contundente respuesta.

Knicks y Lakers se posicionan por si los Bucks tienes que traspasar a Giannis Antetokounmpo

Ante esta posición de Antetokounmpo los Milwaukee Bucks se encuentran en la tesitura de ofrecerle el mayor contrato de la historia de la NBA a su estrella griega… o traspasar al heleno si no quiere firmar. Con el contexto que Antetokounmpo tiene contrato hasta el final de la temporada NBA 2025-26 , Sean Deveney, del portal Heavy.com, informó la supuesta respuesta de Giannis al interés de jugar con LeBron en Los Angeles Lakers.

Marc Stein, del boletín de noticias ‘La Línea de Stein’, publicó que “Lakers y los Knicks ya están siendo mencionados como franquicias que se presume interesarán a Antetokounmpo en el futuro si decide dejar Milwaukee”. Esto abre la posibilidad a que dentro de un año se de unos de los movimientos más impactantes en la historia de la NBA. La prensa también destaca que franquicias como Miami Heat, Toronto Raptors, Los Angeles Clippers, Phoenix Suns, Philadelphia 76ers o Golden State Warriors podrían sumarse a la puja por Antetokounmpo.