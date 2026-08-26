Miami Heat ha decidido que la llegada de Giannis Antetokounmpo no será el punto final de un verano que ha devuelto a la franquicia al centro de la conversación en la NBA. La organización de Florida trabaja ahora en los últimos movimientos de su plantilla con la intención de rodear a su nueva estrella de las piezas necesarias para competir por el campeonato en la temporada 2026-27.

El cambio de escenario es significativo para un equipo que durante los últimos años había perdido protagonismo después de haber sido uno de los conjuntos más competitivos de la Conferencia Este durante la etapa de Jimmy Butler. La incorporación de Giannis modifica nuevamente las expectativas y obliga a Miami a construir una estructura capaz de aprovechar al máximo el impacto de un jugador de su calibre.

El presidente de operaciones de la franquicia, Pat Riley, ya había dado un golpe importante al mercado con la adquisición de Antetokounmpo y posteriormente sumó otras piezas, entre ellas Tim Hardaway Jr. y Klay Thompson. Sin embargo, la dirigencia entiende que todavía existen necesidades que deben ser atendidas antes del inicio de la campaña.

De acuerdo con la información citada por NBAManiacs a partir de Marc Stein, Miami tiene identificados a tres jugadores para completar diferentes necesidades de su plantilla: Nick Richards, Gabe Vincent y Keshad Johnson.

Richards, la prioridad para la pintura

La principal opción para reforzar el juego interior es Nick Richards, cuya incorporación permitiría añadir profundidad alrededor de Bam Adebayo y Giannis.

La presencia de Antetokounmpo cambia la estructura ofensiva del Heat, pero también aumenta la importancia de disponer de una rotación interior suficientemente sólida para afrontar una temporada larga. Giannis puede ocupar posiciones interiores y Adebayo ofrece versatilidad en ambos lados de la cancha, pero Miami busca contar con otra alternativa para repartir minutos y evitar que la carga recaiga excesivamente sobre sus principales figuras.

Richards aparece, por tanto, como una pieza destinada a completar esa rotación y darle al entrenador mayores posibilidades durante la temporada regular.

Gabe Vincent, un viejo conocido

El segundo nombre que aparece con fuerza es Gabe Vincent, un jugador que ya conoce la organización y que tuvo un papel importante durante su anterior etapa en Miami.

La posibilidad de recuperar al base responde a una lógica diferente a la de Richards. En lugar de apostar por una pieza completamente desconocida para el sistema, los Heat tendrían la oportunidad de incorporar nuevamente a un jugador familiarizado con la cultura y las exigencias de la franquicia.

El artículo señala que Vincent tuvo una etapa especialmente positiva en Miami, razón por la que su regreso es visto dentro de la organización como una alternativa de bajo riesgo.

Además, con dos plazas disponibles para contratos estándar, la intención de Miami sería utilizarlas precisamente en Richards y Vincent.

Keshad Johnson apunta al contrato two-way

La situación de Keshad Johnson sería diferente.

El alero disputó 32 partidos la temporada pasada, con promedios de 4,3 puntos y 1,9 rebotes en 8,8 minutos por encuentro. Aunque sus números no sean llamativos, Miami considera que todavía puede desarrollar un papel útil dentro de la estructura de la plantilla.

Por eso, la fórmula que estudia la franquicia es ofrecerle un contrato two-way, que permitiría mantenerlo vinculado al equipo y darle oportunidades sin ocupar una de las plazas estándar que Miami necesita para otros jugadores.

La decisión también refleja una estrategia habitual en los equipos que aspiran al campeonato: reservar parte de la plantilla para jugadores con experiencia y utilizar los espacios restantes para desarrollar alternativas que puedan convertirse en piezas útiles durante la temporada.

El verdadero objetivo empieza ahora

La llegada de Giannis ha cambiado por completo el techo competitivo de Miami, pero también aumenta las exigencias sobre la construcción del equipo.

Con Adebayo, Thompson, Hardaway Jr. y Antetokounmpo como nombres destacados, los Heat necesitan que las últimas incorporaciones aporten profundidad y equilibrio más que protagonismo individual.

La posible llegada de Richards y Vincent, junto con la continuidad de Johnson mediante un contrato two-way, apunta precisamente en esa dirección.

Miami ya consiguió el movimiento que transformó su verano. Ahora queda el trabajo menos espectacular, pero igualmente importante: completar una plantilla suficientemente profunda para que la apuesta por Giannis pueda traducirse en una verdadera candidatura al campeonato.