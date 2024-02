Gobert se impone ante Wembayanma, ¿será este el fin de Victor? En el partido de Minnesota Timberwolves contra San Antonio Spurs, Gobert sobrepaso a Wembayanma en el juego, ¿acaso Wembayanma caerá?

Ayer, martes 27 de febrero en hora nocturna se disputó un partido de proporciones épicas entre los equipos conocidos como Minnesota Timberwolves y San Antonio Spurs, este fue un frénetico juego donde los jugadores de respectivas agrupaciones dieron todo de si para llevar a su escuadra a la cima de la competición manejada y creada por la asociación estadounidense, en este mismo encuentro se enfrentaron dos compatriotas provenientes de Francia, que por cierto ejercen la misma posición, el puesto de pívot, se tratan de Victor Wembayanma (San Antonio Spurs) que tiene una edad de 20 años y una estatura de 2.26 metros y Rudy Gobert-Bourgarel (Minnesota Timberwolves) quien posee una edad de 31 años y tiene una altura de 2.16 metros, estos distinguidos jugadores tuvieron un choque del que Wembayanma no salió bien parado ya que Gobert se impuso ante su compatriota y logró superarlo en términos de jugadas, demostrando la diferencia entre sus experiencias en el campo de juego ya que a pesar de que Victor sea un brote bastante fuerte que ha dado gala de su talento y habilidades imponiendo nuevas marcas en la NBA (National Basketball Association) y records personales indicando una obvia superación en cuanto a capacidad como jugador de baloncesto, como dije Wembayanma tan solo es un brote aún por florecer en comparación a Rudy que ya es una flor que florecido plenamente por causa de que se ha enriquecido con una vasta cantidad de nutrientes obtenidos a través de duras batallas, indudablemente la diferencia entre la cantidad de momentos vividos y la disparidad entre sus actitudes como jugador a pesar de ejercer la misma posición fueron claves para definir la victoria de Gobert sobre Wembayanma.

Hablando un poco sobre el acontecimiento podemos observar de que forma Victor fue superado por Rudy, pues bien durante el momento clave del enfrentamiento donde Gobert tenía el balón para atacar el aro , Wembayanma estaba en el medio, pero con un giro hacia la derecha de Wembayanma logró penetrar sus defensas y atacar.





El partido se inclino por los Minnesota Timberwolves, siendo estos los ganadores con una puntuación definitiva de 105-114.

Muchos creen que esta derrota a afectado las probabilidades de Victor de alcanzar el premio a novato del año y puede significar un declive en el atleta y puede ser así hasta cierto punto, no obstante no creo que se deje llevar por una simple derrota y es más que probable que se eleve cual fénix. Así que no esperen que Wembayanma se de por vencido, pero no es bueno asegurar ya que no se sabe lo que pasará en el futuro.