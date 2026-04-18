¡Guerra en el Tabloncillo! FIBA oficializa los invitados al “Clásico” de Santo Domingo 2026 ¡Se acabó la espera! Ya sabemos quiénes vienen a buscar pleito en el Palacio de los Deportes. Con Puerto Rico y México a la cabeza, la lista de selecciones confirmadas promete un "juidero" de canastos. Dominicana ya tiene sus armas listas para defender la casa. ¿Podremos quedarnos con el oro?

El aire en el Palacio de los Deportes “Virgilio Travieso Soto” ya empieza a oler a adrenalina. La FIBA, mediante su oficina regional en las Américas, soltó oficialmente la lista de los países que vendrán a “fajarse” en el baloncesto 5×5 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Esto no es un simulacro, señores. La comunicación llegó directito a las manos de José Monegro y Luis Mejía Oviedo, confirmando que el “Plátano Power” tendrá que verse la cara con rivales que no vienen a pasear por el Malecón. En la rama masculina, el morbo está por las nubes porque vuelven nuestros “vecinos favoritos”: Puerto Rico. El clásico del Caribe está montado, pero ojo, que México, Panamá y Nicaragua vienen con sed de venganza, junto a Belice, Guatemala y Jamaica.

¿Dominio total o sorpresa en el patio?

En la rama femenina, la cosa está igual de picante. Las muchachas de la selección nacional tendrán que defender el honor ante potencias regionales como Puerto Rico y México, en un cuadro que completan El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Trinidad y Tobago. ¡Aquí no hay enemigo pequeño!

La FIBA fue clara: estos equipos no están aquí por carita linda; todos cumplieron con los reglamentos y el nivel técnico será de “espanto y brinco”. Lo que se busca es que Santo Domingo 2026 no sea solo una fiesta, sino un torneo donde el equilibrio competitivo saque chispas.

Logística activada: El país en la mira del mundo

Con las selecciones ya confirmadas, el Comité Organizador entra en “modo guerra”. Ahora lo que viene es definir calendarios, sedes y esa coordinación técnica que hará que el mundo entero ponga los ojos sobre nosotros. No es solo jugar básquet, es demostrar que la República Dominicana es la capital deportiva del Caribe.

En los colmadones y las bancas ya se empezó a debatir: ¿Tenemos el equipo para barrer con el oro o Puerto Rico nos amargará la fiesta en nuestra propia casa? La presión está sobre los hombros de nuestros atletas, pero con el calor de la fanaticada dominicana, ¡cualquiera se asusta!

¿Estás listo para comprar tu boleta y gritar por la selección? ¡El camino a la gloria empezó y el Palacio de los Deportes nos espera para hacer historia!