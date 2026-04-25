¡Guerra en Philly! Tyrese Maxey lanza el reto: “O protegemos la casa o nos hundimos” ¡Se calentó la serie! Tras un "tablazo" amargo en el Juego 3, la estrella de los 76ers no se anda con rodeos. Con los Celtics dominando 2-1, Maxey exige respeto para la casa este domingo. ¿Podrá Philadelphia frenar la lluvia de triples de Boston o se les acabó el gas?

Si usted es de los que se queda pegado a la pantalla viendo la NBA, agárrese, porque los 76ers de Philadelphia están contra las cuerdas y el ambiente en el “City of Brotherly Love” está más tenso que un juego de dominó en la zona oriental.

Después de perder el Juego 3 el pasado viernes con marcador de 108-100, los Sixers se encuentran abajo 2-1 en la serie contra los odiados Celtics de Boston. Y lo que más duele es que Philadelphia tenía el momento tras ganar el Juego 2 como visitantes, pero en su propia casa se dejaron “madrugar”.

Maxey contra el mundo: “Aquí no se puede perder más”

Tyrese Maxey, el dos veces All-Star que está jugando como un verdadero animal, se echó el equipo al hombro con 31 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes. Pero como decimos aquí: “un solo palo no hace monte”. Maxey salió frustrado y le soltó una bomba a la prensa: “Teníamos el juego ahí. Hay que ganar uno. Tenemos que proteger la casa el domingo. Esta serie está cerrada, pudo irse para cualquier lado”.

La realidad es que los Celtics están “quemando” la liga desde la línea de tres puntos. Metieron 20 triples de 47 intentos, una verdadera lluvia de fuego liderada por el dúo dinámico de Jayson Tatum y Jaylen Brown, quienes anotaron 25 puntos cada uno. Mientras tanto, los Sixers apenas pudieron encestar 12 tiros de larga distancia. ¡Ahí estuvo el juidero!

Juego 4: Vida o Muerte en Philly

El partido de este domingo no es un juego cualquiera; es una final adelantada para Philadelphia. Si pierden y se ponen 3-1, tendrán que ir de regreso a Boston con el agua al cuello, y todos sabemos que en el TD Garden la cosa se pone fea.

Maxey sabe que la urgencia es ahora. O ajustan la defensa perimetral para que los Celtics dejen de tirar tan cómodos, o la temporada se les va a ir por el desagüe antes de lo esperado.

¿Usted cree que Maxey y Joel Embiid puedan empatar la serie este domingo, o los Celtics van a barrer con el orgullo de Philadelphia en su propia cancha? ¡Saquen su bandera, armen el debate en el grupo de WhatsApp y no se pierdan este partidazo!