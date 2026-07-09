Guía de análisis: Segunda Fase Clasificatorias Mundial FIBA 2027 y Sistema de Power Rankings Análisis del Grupo F (República Dominicana, Brasil, Estados Unidos, México, Colombia y Chile), sistema y criterio de clasificación, calendario, métricas para Power Ranking y categoría de jugadores.

La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) ha oficializado la fisonomía del nuevo Grupo perimetral de las Américas. A continuación, desglosamos las planillas de competencia, los criterios de clasificación y las métricas de los prestigiosos Power Rankings oficiales.

Análisis del Grupo F y Sistema de Clasificación al Mundial

Tras concluir la primera fase, las planillas arrastran los récords acumulados y configuran un búnker de altísima exigencia táctica. La Roja del Basket (Chile) ingresa en una zona de cuidado, mientras que la República Dominicana busca consolidar su boleto al certamen global.

Tabla de Posiciones Inicial (Grupo F):

Brasil: 6-0 (12 pts) Estados Unidos: 5-1 (11 pts) República Dominicana: 4-2 (10 pts) México: 3-3 (9 pts) Colombia: 3-3 (9 pts) Chile: 2-4 (8 pts)

¿Cómo funciona la fisonomía del calendario?

Los equipos no vuelven a enfrentar a los rivales con los que compartieron en la primera fase (por eso los hinchas chilenos en redes dudan de por qué están Brasil y Colombia; no jugarán contra ellos en esta etapa). Chile jugará en formato de ida y vuelta únicamente contra Estados Unidos, República Dominicana y México.

El calendario consta de 6 partidos adicionales distribuidos de forma quirúrgica en tres ventanas internacionales:

Ventana 1: Agosto de 2026

Agosto de 2026 Ventana 2: Noviembre de 2026 (ojo: en redes se comenta que para esta ventana los NBA como Karl-Anthony Towns no vendrían por el calendario de la Gran Carpa)

Noviembre de 2026 (ojo: en redes se comenta que para esta ventana los NBA como Karl-Anthony Towns no vendrían por el calendario de la Gran Carpa) Ventana 3: Febrero de 2027

Criterio de Clasificación

Al completarse las planillas de los 6 careos por escuadra, los 3 mejores equipos del grupo obtendrán de forma automática su boleto directo para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027. Adicionalmente, el mejor cuarto puesto de las zonas de América amarrará el último pasaporte perimetral. Para Chile, la meta mínima según analistas es asegurar sus 3 partidos de local (probablemente en la “Catedral” de Valdivia, como exige la fanaticada) e intentar rasguñar un triunfo de visita.

¿Cómo funcionan los Power Rankings del Mundial FIBA?

Los Power Rankings oficiales de la FIBA son clasificaciones analíticas y de vanguardia que la organización publica antes y durante cada ventana competitiva. Es fundamental aclarar que no son el Ranking Mundial de la FIBA oficial (basado puramente en matemáticas e historial de puntos de los últimos 8 años), sino una evaluación subjetiva del estado de forma actual de los planteles.

Métricas que evalúa FIBA en sus Power Rankings:

Disponibilidad del Roster: La presencia o ausencia de estrellas de la NBA o la Euroliga altera de inmediato las pizarras del ranking (ejemplo: la inclusión de dominicanos de primera línea o el plantel que pueda estructurar USA Basketball).

Racha de Rendimiento: Evalúa el momento ofensivo y defensivo de los equipos en sus ligas locales y en los últimos careos internacionales.

Ventaja de Localía y Calendario: El orden de los enfrentamientos perimetrales de la ventana pondera fuertemente si una selección abre o cierra en su búnker de casa.

Las Categorías de Jugadores en los PowerPoint Rankings (Tiers FIBA)

En sus informes de análisis (usualmente presentados en maquetaciones de PowerPoint para la prensa y directivos), la FIBA divide a los baloncestistas de las clasificatorias en cuatro categorías o “Tiers” perimetrales de impacto:

Categoría 1: Los “Game Changers” (Superestrellas / Tier de Élite): Jugadores con capacidad de alterar de forma unánime el destino de un partido por su jerarquía individual. Son atletas de calibre NBA, Euroliga o vanguardia internacional (ej. Karl-Anthony Towns en Dominicana o las figuras estelares de Estados Unidos).

Categoría 2: Los “Core Pieces” (Pilares de Rotación / Tier Alto): Atletas profesionales de gran recorrido en ligas de primer nivel (como la Liga Endesa de España o la NBB de Brasil) que sostienen las planillas de estadísticas secundarias de sus selecciones. Aportan regularidad, defensa de red y consistencia perimetral.

Categoría 3: Los “Role Players” (Especialistas / Tier Medio): Jugadores de búnker táctico. Su rol en las pizarras del dirigente es sumamente específico: tiradores de tres puntos fijos, especialistas defensivos o reboteros toscos para segundas oportunidades.

Categoría 4: Los “Prospects / Depth” (Talento Joven y Fondo de Banca): Atletas jóvenes o figuras locales en ascenso que completan el roster de 12. Sirven para inyectar piernas frescas en momentos de desgaste o para foguearse de cara a ciclos olímpicos y mundiales futuros.