Guía de las Ventanas FIBA 2026: Calendario, grupos y horarios para Dominicana camino al Mundial 2027 Con la Selección Dominicana ya clasificada a la segunda ronda, los Quisqueyanos se preparan para recibir en casa a Estados Unidos y Nicaragua en el cierre de la tercera fase eliminatoria.

Los Quisqueyanos comandan el Grupo A de América. El camino hacia la Copa del Mundo de Baloncesto de la FIBA 2027 entra en una etapa de alta definición. A partir de este miércoles 1 de julio y hasta el próximo martes 7 de julio, el continente americano vibrará con la reanudación de las eliminatorias mundialistas a través de una intensa cartelera de partidos que se disputarán bajo el formato de sedes locales.

Para orgullo de toda la fanaticada dominicana, la Selección de República Dominicana lidera con autoridad el Grupo A y ya se encuentra matemáticamente clasificada a la segunda ronda de las eliminatorias junto a potencias como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Uruguay y Argentina. El combinado tricolor marcha con un destacado récord en la cima de su sector, acumulando 7 puntos y una diferencia de goles de +39, lo que consolida el gran momento del básquetbol nacional. No obstante, los dos compromisos restantes de esta ventana veraniega serán de vital importancia, ya que los puntos obtenidos se arrastrarán hacia la siguiente fase que iniciará formalmente el 27 de agosto, donde solo los mejores boletos sellarán su pasaporte al Mundial.

A continuación, te presentamos el desglose detallado de las tablas de posiciones y los calendarios completos de cada grupo, adaptados formalmente a la hora de la República Dominicana:

GRUPO A: Dominicana por el liderato absoluto

Equipo Partidos Diferencial Puntos República Dominicana (Clasificada) 4 +39 7 Estados Unidos (Clasificada) 4 +92 7 México 4 -14 6 Nicaragua 4 -117 4

Calendario del Grupo A (Hora de RD):

Sábado 4 de julio

República Dominicana vs. Estados Unidos – 8:00 p.m.

– 8:00 p.m. México vs. Nicaragua – 10:30 p.m.

Martes 7 de julio

República Dominicana vs. Nicaragua – 8:00 p.m.

– 8:00 p.m. México vs. Estados Unidos – 10:00 p.m.

GRUPO B: Canadá dicta las leyes en el norte

Equipo Partidos Diferencial Puntos Canadá (Clasificada) 4 +69 8 Jamaica 4 -12 6 Puerto Rico 4 -13 5 Bahamas 4 -44 5

Calendario del Grupo B (Hora de RD):

Sábado 4 de julio

Canadá vs. Puerto Rico – 7:10 p.m.

Bahamas vs. Jamaica – 8:00 p.m.

Martes 7 de julio

Canadá vs. Jamaica – 7:10 p.m.

Bahamas vs. Puerto Rico – 7:10 p.m.

GRUPO C: Brasil busca el invicto en Sudamérica

Equipo Partidos Diferencial Puntos Brasil (Clasificada) 4 +71 8 Colombia 3 -19 5 Venezuela 3 -8 4 Chile 4 -44 4

Calendario del Grupo C (Hora de RD):

Miércoles 1 de julio

Venezuela vs. Colombia – (Aplazado)

Jueves 2 de julio

Venezuela vs. Brasil – 6:40 p.m.

Sábado 4 de julio

Colombia vs. Chile – 7:00 p.m.

Martes 7 de julio

Venezuela vs. Chile – 7:10 p.m.

Colombia vs. Brasil – 7:10 p.m.

GRUPO D: Guerra civil en el Cono Sur

Equipo Partidos Diferencial Puntos Uruguay (Clasificada) 4 +78 8 Argentina (Clasificada) 4 +77 7 Panamá 4 -58 5 Cuba 4 -97 4

Calendario del Grupo D (Hora de RD):

Viernes 3 de julio

Uruguay vs. Argentina – 8:10 p.m.

Panamá vs. Cuba – 8:40 p.m.

Domingo 5 de julio

Uruguay vs. Cuba – 6:40 p.m.

Lunes 6 de julio

Panamá vs. Argentina – 7:00 p.m.

Seis boletos disponibles y drama en el fondo

Mientras que los gigantes del continente ya respiran tranquilos con su presencia asegurada en la segunda ronda, la tensión se traslada a la encarnizada lucha por los últimos seis cupos disponibles para la siguiente fase. Escuadras como Nicaragua, las Bahamas, Chile y Cuba se encuentran al borde del abismo y saltarán a la cancha con la obligación absoluta de sumar triunfos de forma emergente si no quieren quedar eliminadas de forma prematura en esta misma ventana de julio.

El cuerpo técnico de la Selección Dominicana ha hecho un llamado formal a toda la fanaticada del país para abarrotar el Palacio de los Deportes de Santo Domingo en las jornadas del sábado y martes, confiando en que el calor de la localía sea el factor determinante para doblegar al siempre temible combinado de los Estados Unidos y cerrar esta ventana con broche de oro en lo más alto de América. ¡A defender la casa!