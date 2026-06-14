“Gracias por conseguime uno, mamá”: Las desgarradoras palabras de Karl-Anthony Towns tras ganar la NBA con los Knicks.
En medio del carnaval y la euforia en San Antonio por el histórico anillo de Nueva York, el pívot de raíces dominicanas conmovió al mundo del deporte al recordar en el podio a su fallecida madre, Jacqueline Cruz, tras años de burlas, críticas y sufrimiento familiar.
Para el pívot estrella de los New York Knicks, la electrizante e histórica victoria 94-90 sobre los San Antonio Spurs en el Juego 5 de las Finales representó mucho más que romper una sequía de 53 años en la Gran Manzana o levantar el anhelado trofeo Larry O’Brien. Para Karl-Anthony Towns, este anillo de campeón de la NBA es la reivindicación absoluta, terrenal y espiritual ante todos aquellos analistas y detractores de las Grandes Ligas que durante años lo tildaron de “blando”, lo menospreciaron y se burlaron de su fisonomía competitiva en la duela.
Minutos después de concluir la batalla física en el Frost Bank Center, con el confeti cayendo sobre el tabloncillo, Towns se subió al escenario oficial de la NBA con una mezcla de introspección, orgullo y lágrimas en los ojos. Al tomar el micrófono de la cadena internacional, el pívot no se enfocó en las pizarras tácticas, sino que dirigió su mirada fijamente hacia el cielo para enviar un mensaje directo a la persona que moldeó su destino:
“Trabajas toda tu vida por este momento. A lo largo de mi carrera, me he visto caer. La gente me decía que me quedara abajo, y me volví a levantar, incluso cuando estaba en el lodo. Seguí poniendo mi pie izquierdo delante de mi pie derecho… Todos escucharon mi historia. Todos conocen mi historia. Solo quiero decir: gracias, mamá. Te agradezco que me hayas conseguido uno”, expresó con la voz entrecortada por la emoción.
"Thank you mama i appreciate you getting me one"
– Karl-Anthony Towns 🥹 pic.twitter.com/LelZ7yjAYv
— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) June 14, 2026
El motor de una promesa: El recuerdo vivo de Jacqueline Cruz
Detrás del estatus de súper estrella de Towns existe un lazo inquebrantable con la República Dominicana a través de la herencia de su madre, Jacqueline Cruz-Towns, quien lamentablemente falleció en el año 2020 debido a las severas complicaciones médicas derivadas del COVID-19. Un confeso “chico de mamá”, el gigante de los Knicks quedó sumamente devastado en su fisonomía emocional tras la pérdida de su principal pilar de apoyo en las gradas.
Sin embargo, el pívot transmutó ese profundo dolor en una fuente de inspiración inagotable, jurando honrar el nombre de su madre cada vez que pisara el parqué de una cancha de baloncesto profesional. Cada tiro libre, cada rebote y cada bloqueo en las duras batallas de estos playoffs de 2026 llevaron la dedicatoria silenciosa para la dama dominicana que siempre confió en su talento cuando los cazatalentos del patio estadounidense dudaban de sus recursos en el poste bajo.
El juego de las faltas queda en el olvido: El estatus es eterno
En el plano estrictamente técnico del Juego 5, el compromiso de cierre fue una auténtica tortura de faltas personales para el poste de los Knicks. Towns estuvo limitado a apenas 23 minutos de acción sobre la duela tras verse acorralado por los silbatos de los oficiales al intentar contener las internadas perimetrales de Victor Wembanyama, llegando a salir expulsado por acumulación de infracciones en los instantes de mayor drama del cuarto periodo.
LA FICHA DE SACRIFICIO DE "KAT" EN EL JUEGO DE CAMPEONATO
➔ PUNTOS EN LA NOCHE: 2 ➔ EFICIENCIA DE TIRO: 1-7 TC
➔ DEPARTAMENTO DEFENSIVO: 10 rebotes, 3 robos de balón.
➔ DESENLACE TÁCTICO: Salida por faltas personales (Fouled out) en el cuarto cuarto.
A pesar de cerrar la noche con apenas 2 puntos en un pálido 1 de 7 en tiros de campo y registrar 5 pérdidas de balón, el esfuerzo defensivo de Towns bajo los tableros fue monumental para asegurar las segundas opciones de Nueva York en la pintura, aportando 10 rebotes cruciales y 3 robos de balón de pura energía y desgaste físico.
Al final del día, la frialdad de los números individuales carece por completo de peso periodístico ante la magnitud de la hazaña colectiva. Karl-Anthony Towns se ha quitado de encima la etiqueta de la duda para inscribir su nombre con letras de oro como Campeón de la NBA, sabiendo con total convicción que, en algún lugar del firmamento, Doña Jacqueline está sonriendo con orgullo al ver a su muchacho convertido en el rey indiscutible del universo del baloncesto.