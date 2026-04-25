Heredero de la “Mamba”: Dylan Harper hace historia en los Playoffs y solo Kobe Bryant lo supera ¡Increíble pero cierto! Sin Wembanyama en cancha, el novato de los Spurs se vistió de leyenda en Portland. Con apenas 20 años, Harper rompió los récords y se metió en un club donde solo dormía el eterno Kobe. ¿Estamos ante la nueva cara de San Antonio o fue solo un juego de suerte?

Si usted pensaba que los San Antonio Spurs estaban “muertos” tras la baja de su unicornio Victor Wembanyama (quien sigue fuera por protocolo de conmoción), es mejor que se revise. Anoche, un jovencito llamado Dylan Harper decidió que el Moda Center de Portland sería su patio de recreo y montó un show que nos dejó a todos con la boca abierta.

Los Spurs vencieron a los Trail Blazers 120-108 para ponerse arriba 2-1 en la serie, pero la verdadera noticia no es el marcador, sino que Harper hizo algo que no se veía desde que Kobe Bryant era un muchachito.

¡A lo Kobe! El récord que paralizó la liga

Dylan Harper, con solo 20 años, salió de la banca para meter 27 puntos, tirando de 12-9 de campo y clavando cuatro triples que silenciaron a todo Portland. Con esta actuación, se convirtió en el segundo jugador más joven en la historia de la NBA en anotar más de 20 puntos viniendo desde la banca en un juego de Playoffs.

¿Saben quién es el único que lo supera en esa lista? Nada más y nada menos que Kobe Bryant, quien anotó 22 puntos con 18 años allá por 1997. ¡Ay, mi madre! Estamos hablando de palabras mayores. Harper no solo metió la pelota, sino que lo hizo con una eficiencia de cirujano, sumando 5 rebotes y 3 asistencias en 30 minutos de pura candela.

Novatos al poder: San Antonio no cree en nadie

Pero Harper no estuvo solo. Su compañero novato, Stephon Castle, se volvió loco y lideró a todos con 33 puntos y 5 asistencias. Entre estos dos “carajitos” se echaron el equipo al hombro, guiados por la veteranía de De’Aaron Fox, quien puso el orden con 18 puntos y 6 asistencias.

Del lado de Portland, ni siquiera que Deni Avdija perdiera un diente en la batalla (terminó con 19 puntos) fue suficiente para frenar la avalancha de los tejanos. Los Spurs recuperaron la ventaja de casa y ahora tienen a todo el mundo preguntándose: ¿Qué va a pasar cuando regrese “Wemby”?

¿Usted cree que Dylan Harper tiene madera de superestrella o fue solo que el espíritu de la Mamba lo visitó por una noche? ¡Saquen su bandera de los Spurs, armen el debate en el colmado y opinen, que estos playoffs vienen con mucha pimienta!