Houston Rockets quieren deshacerse de Kevin Porter Jr., ¡peligra su carrera NBA! A pesar del innegable talento de Porter Jr., la gravedad de las acusaciones que enfrenta recientemente, junto con su desempeño inconsistente en la cancha, son argumentos sólidos para un futuro sombrío

Los Houston Rockets buscan fervientemente cambiar a Kevin Porter Jr. tras su arresto en la ciudad de Nueva York. El joven guardia, que ha sido acusado de delito grave de agresión y estrangulamiento en un presunto ataque a su novia, encuentra en peligro su futuro con la franquicia, y posiblemente con toda la NBA. El incidente, reportado por Shams Charania , ha creado un vórtice de incertidumbre en torno a la carrera de Porter Jr., mientras los Rockets contactan apresuradamente a varios equipos, ofreciendo compensación de draft como un edulcorante para deshacerse de la asediada estrella.

Porter Jr., elegido en el puesto 30 en el draft de 2019, había mostrado destellos de potencial durante su mandato con los Rockets. Su contrato actual abarca cuatro años más, con una opción del equipo para el último año por un considerable valor de 15,86 millones de dólares. Los Rockets tienen la intención de aprovechar este contrato, apuntando a un jugador bajo contrato que pueda brindar asistencia inmediata en la cancha.

Kysre Gondrezick, la ex jugadora de la WNBA involucrada en el muy publicitado caso de presunta agresión a la estrella de la NBA Kevin Porter Jr., a través de su abogado, Robert Hantman, ha transmitido que mucho de lo que se le atribuye en la prensa es “engañoso e inexacto”. Instando al público y a la prensa a evitar especulaciones, pidió que se respete su privacidad mientras se profundiza el asunto.

Gondrezick y Porter se encontraron en el epicentro de una controversia luego de una angustiosa llamada al 911 en las primeras horas de la mañana del lunes, que llevó al arresto de Porter. El escolta de los Houston Rockets enfrenta cargos graves, incluidos asalto y estrangulamiento. Las acusaciones son sombrías, y los fiscales describen las lesiones sufridas por Gondrezick como una fractura de hueso en el cuello. A pesar de la gravedad de las reclamaciones, Porter fue liberado bajo una fianza de 75.000 dólares, con una fecha de audiencia fijada para mediados de octubre.

En una declaración detallada, Hantman enfatizó que Gondrezick no ha hecho ninguna declaración por su propia voluntad y suplicó a todos que se abstengan de hacer juicios y especulaciones basados ​​en información errónea. Se informó que la ex atleta se encontraba en un estado frágil y los detalles de sus lesiones circulaban en los circuitos mediáticos.

Mientras Gondrezick pide respeto y privacidad, es imperativo que la prensa y el público presten atención a esta solicitud, otorgándole el espacio para navegar esta crisis personal sin la mirada del incesante escrutinio de los medios. Queda por ver cómo se desarrollará este caso en los tribunales, donde se espera que prevalezca la verdad. Mientras tanto, la cautela y el respeto por los deseos de Gondrezick parecen ser el camino más humano a seguir.

Rockets buscan cambiar a Kevin Porter Jr.

Sin embargo, la carrera de Porter Jr. pende de un hilo mientras tanto la policía como la NBA inician investigaciones sobre las graves acusaciones. El camino por delante parece sombrío para el joven de 21 años, con un pasado tumultuoso que ya proyecta una larga sombra sobre su corta carrera . La NBA y los Rockets se encuentran en una posición precaria, ya que necesitan equilibrar la justicia y la moral con los asuntos arenosos de la liga.

Los equipos de toda la liga sopesarán el potencial de la joven estrella frente a las acusaciones serias y profundamente preocupantes mientras contemplan si darle a Porter Jr. la oportunidad de resucitar su carrera en picada. Los próximos días son cruciales y tienen la clave del destino de Porter Jr. en la NBA, mientras todos los ojos permanecen pegados a esta narrativa en evolución, llena de tristeza y arrepentimiento.

Mientras los procedimientos legales siguen su curso, es evidente que el tribunal de la opinión pública está apoyando a la familia Gondrezick y condenando las acciones de Porter Jr. Es un claro recordatorio del deber inquebrantable de oponerse a la violencia y apoyar a las víctimas en sus momentos más difíciles. tiempos difíciles. Queda por ver cómo evolucionará esta desgarradora narrativa en los próximos días, pero una cosa está clara: la familia Gondrezick se mantiene firme en su búsqueda de justicia.

El problema es que esta volátil personalidad fue arrestada recientemene para que esta sea la última fechoría en una carrera llena de ellas, el propietario del equipo Rockets, Tilman Fertitta, no debería intentar sacar provecho de esta situación.

Esto no quiere decir que Porter sea incapaz de cambiar, pero a Porter se le han dado muchas oportunidades para mejorar su actuación.

Los fiscales dicen que Porter dejó a su novia con una fractura en la vértebra del cuello y un corte profundo encima del ojo derecho .

Además, según la fiscal adjunta del distrito de Manhattan, Mirah Cuzer, este no es el primer incidente entre Porter y su novia. Cuzer afirmó que hubo un incidente diferente en el que Porter estrelló su coche contra el de ella .

El jugador de 23 años se declaró inocente de los delitos graves de agresión y estrangulamiento .

El sistema legal y la NBA llevarán a cabo legítimamente sus propias investigaciones. La única razón por la que un jugador del calibre de Porter no tiene un contrato totalmente garantizado se debe a su conducta. Hubo problemas legales mientras jugaba para los Cleveland Cavaliers cuando supuestamente cometió un acto violento contra una mujer y también volcó un automóvil mientras conducía con un arma.

En el primer incidente, nunca se presentaron cargos y su abogado negó las afirmaciones de que Porter arrojó una bebida a la cara de una mujer y le dio un puñetazo en un lado de la cabeza. En el segundo, se desestimaron todos los cargos contra Porter. Sin embargo, después de una rabieta a principios de 2021, los Cavs lo cambiaron a los Rockets. Su actual franquicia lo suspendió por un altercado con el ex entrenador asistente John Lucas.

Con suerte, se puede arreglar algo para conseguirle a Porter la ayuda que necesita para su enojo, porque todo lo que se ha hecho no está funcionando. Pero en este punto, los Rockets no pueden ayudarlo y claramente ya no lo intentan. Quieren que se vaya.