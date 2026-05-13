A pesar de cuidar su cuerpo como un templo, Tatum confesó que su tendón estaba “perfectamente sano” antes de romperse en los Playoffs de 2025. El astro de Boston regresó en solo 10 meses para una actuación histórica, pero admite que fue un “trago amargo” saber que fue simple mala suerte. ¿Forzó su regreso y por eso se perdió el Juego 7 ante los Sixers? ¡La polémica está encendida!
Jayson Tatum acaba de completar una temporada que desafía la medicina moderna. Tras romperse el Aquiles en el Juego 4 ante los Knicks el año pasado, el alero regresó en marzo de 2026 para liderar a los Celtics en una postemporada donde promedió números de MVP (23.3 pts, 10.7 reb). Sin embargo, una reciente entrevista con Craig Melvin ha dejado a todos pensando en la fragilidad de las superestrellas.
“Hice todo bien y falló”
La confesión de Tatum en Glass Half Full es un recordatorio de lo cruel que puede ser el deporte:
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El dictamen médico: Al preguntarle al doctor si un MRI previo habría mostrado riesgo, la respuesta lo dejó helado: “Tu tendón se veía perfectamente sano. Fue solo un momento de mala suerte”.
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La frustración: Tatum asegura que fue difícil de digerir porque era obsesivo con su tratamiento, pesas y cuidado corporal. Saber que no fue por descuido, sino por azar, fue un golpe mental durísimo.
Jayson Tatum asked doctors if he could’ve prevented his Achilles tear, yet they told him it was simply bad luck:
“Your tendon looks perfectly healthy. It was just an unlucky moment,” Tatum was told.
“I was doing everything right…That was a tough pill to swallow,” Tatum said. pic.twitter.com/EPNT1c0KYs
— Daniel Donabedian (@danield1214) May 12, 2026
El fantasma de la sobrecompensación
Aunque Tatum regresó en marzo y jugó como si nunca se hubiera ido, el final de temporada dejó dudas:
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La ausencia fatal: Se perdió el decisivo Juego 7 contra los Sixers por problemas en la rodilla y la pantorrilla izquierda.
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¿Regreso prematuro?: Muchos analistas y fanáticos dominicanos se preguntan si su pantorrilla izquierda sufrió por compensar la fuerza de su pierna derecha (la del Aquiles). Verlo con hielo en el Juego 6 fue la señal de alarma que terminó en la eliminación de Boston.
Un verano para recalibrar
La buena noticia para la “Celtics Nation” es que Tatum entrará a la temporada baja de 2026 sin cirugías pendientes. Con promedios de 21.8 puntos y 10 rebotes tras su regreso, el mensaje es claro: Tatum sigue siendo el rey de Boston, pero ahora sabe que hasta el cuerpo más sano puede traicionarte en un segundo.
¿Ustedes creen que los Celtics debieron sentar a Tatum para evitar que se lesionara la otra pierna o el riesgo valía la pena por el anillo? ¿Es Tatum el jugador más fuerte mentalmente de la liga tras este regreso?