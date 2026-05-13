¡Injusto! Jayson Tatum revela la respuesta del médico que lo dejó roto tras su lesión de Aquiles ¡El mundo del baloncesto sigue en shock con la confesión del "Duke de Boston"! Trasfondo de una de las recuperaciones más milagrosas que ha visto la NBA, pero que detrás escondía una verdad que a Jayson Tatum le costó procesar. Tras volver en tiempo récord de una rotura del tendón de Aquiles, la estrella de los Celtics abrió su corazón sobre el momento en que se dio cuenta de que, a veces, hacer todo bien no es suficiente.