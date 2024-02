Isaiah paga un precio grave por sus acciones, ¿su carrera está en peligro? Por causa de una agresión cometida en contra de Drew Eubanks, Isaiah Stewart tiene que pagar las consecuencias.

Como muchos podrán recordar en el pasado partido de Detroit Pistons contra Phoenix Suns disputado el 14 de febrero ocurrió un acontecimiento que marcó la carrera de cierto jugador de baloncesto y por supuesto ya deben de saber de quien estoy hablando, así es sobre el polémico baloncestista de 2.03 metros de nacionalidad estadounidense con una edad de 22 años y recién egresado a la NBA (National Association Basketball), Isaiah Stewart de los Detroit Pistons quien cometió una infracción durante el juego o dicho de otra forma perpetró un tipo de agresión en el transcurso del mismo en contra de otro jugador por la cual está pagando caro, ese basquetbolista que fue atacado físicamente se trata de nadie más nadie menos que Drew Eubanks, un pívot de nacionalidad estadounidense con 2.08 metros de altura y que cuenta con una edad de 27 años; pues bien memorando un poco el meollo del asunto, en el enfrentamiento se pudo observar que Isaiah le dio un golpe directo en el rostro a Drew en el Footprint Center, algo que obviamente alarmó a la seguridad del lugar e intervino para separar a ambos jugadores, muchos podrían pensar que después de tal golpe en la cara Eubanks tendría problemas para continuar jugando con efectividad, pero resulta que al final el puñetazo no fue tan serio como se pensaba y pudo proseguir con regularidad y de esa forma junto a su equipo, los Phoenix logró alzarse con la victoria del encuentro.

Como ustedes ya han de saber la NBA es una organización que se toma bastante serio este tipo de choques así que ha sido una cosa muy extraña que no haya hecho algo al respecto de esta infracción, sin embargo al parecer estaba esperando el momento adecuado para sacar los platos sucios de Isaiah para darle un castigo ejemplar y fue el jueves de esta semana ese tiempo esperado por la asociación encargada de manejar el basquetbol en los Estados Unidos, podemos decir que este jueves fue el día del juicio para Stewart ya que la NBA le aplicó una sanción bastante fuerte en la cual dicta que se perderá los partidos contra Indiana Pacers, Orlando Magic y New York Knicks (por cierto el de los Indiana Pacers ya se lo perdió por causa de que fue ayer y por tanto solo quedan dos partidos más), además de que no recibirá 108,966 dólares de su salario.

Indudablemente Isaiah está pagando caro por sus acciones no solo por la sanción sino también que se le conocerá por haberle dado un golpe en el rostro a Drew y en conclusión esto le dará mala fama y limitara muchísimo sus opciones a futuro, así que para la próxima que el proveniente de los Detroit Pistons se tendrá que pensarlo tres veces antes de volver hacer algo de esa magnitud.