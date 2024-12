Ja Morant, estrella de los Memphis Grizzlies, estará fuera de las canchas de forma indefinida debido a un esguince de grado 1 en su hombro derecho. La franquicia anunció que evaluará su evolución semana a semana, dejando en incertidumbre el tiempo exacto de su recuperación.

BREAKING: Ja Morant is the first player in NBA history to come back from two fan-diagnosed season ending injuries pic.twitter.com/94gksLJyFv

— Anthony Sain (@SainAsylum) December 31, 2024