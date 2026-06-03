El escenario de las Finales de la NBA 2026 abrió sus cortinas con una exhibición de coraje, drama y alta factura técnica sobre el tabloncillo. El base estelar de los New York Knicks, Jalen Brunson, se vistió de héroe indiscutible al asumir las riendas ofensivas de su escuadra en el último cuarto, liderando una emocionante remontada para derrotar a los San Antonio Spurs con marcador de 105-95 en condición de visitantes, adjudicándose de esta manera la ventaja temprana de 1-0 en la serie por la corona mundial.
El triunfo no solo consolida el extraordinario momento de la franquicia neoyorquina bajo los reflectores de los playoffs, sino que coloca el nombre de Brunson en los libros de la historia dorada de la organización de la Gran Manzana.
Susto físico y una explosión ofensiva en el último cuarto
El trayecto del partido no fue un camino sencillo para la principal figura de los Knicks, requiriendo de una alta dosis de resiliencia para superar los embates de la exigente defensa de los Spurs]. Durante el primer parcial, Brunson encendió las alarmas del cuerpo médico al sufrir un fuerte choque de rodillas con el alero Harrison Barnes]. El panorama físico pareció complicarse aún más en el segundo período, luego de que el pívot Luke Kornet impactara accidentalmente de nuevo sobre la zona ya resentida del base zurdo].
A pesar de registrar baches en sus porcentajes de tiro durante la mayor parte del encuentro y de las evidentes molestias corporales, la estrella neoyorquina ingresó en un estado de gracia absoluta en los doce minutos finales, Brunson castigó a la defensa de San Antonio anotando 13 de sus 30 puntos totales en el cuarto periodo.
Entre sus canastas más determinantes figuró un triple de alta factura que le devolvió el comando del marcador a los Knicks (97-95) tras una racha de los Spurs, coronando su noche al encestar una espectacular canasta de media distancia en suspensión y con la marca encima a falta de 38 segundos, sentenciando de forma definitiva el compromiso en la carretera. Con este registro de 30 unidades, Jalen firmó la mayor cantidad de puntos para un debutante de los Knicks en unas Finales de la NBA desde que la leyenda Willis Reed anotara 37 puntos en la mítica serie de 1970.
El aporte de Anunoby y una racha histórica para Nueva York
Si bien el base se llevó los principales aplausos de la prensa especializada, la labor del alero OG Anunoby resultó vital para cambiar la dinámica del choque al inicio del último parcial. Anunoby asumió el rol protagónico en los minutos de apertura de dicho lapso al encestar ocho puntos consecutivos que le otorgaron la ventaja a Nueva York, encargándose posteriormente de enfriar las últimas intenciones de los tejanos al mostrar una efectividad perfecta con cuatro tiros libres encestados en la agonía del juego.
Con esta victoria en territorio hostil, los dirigidos técnicamente por la franquicia de la Gran Manzana extendieron su racha a 12 triunfos consecutivos de manera ininterrumpida en la actual postemporada, un hito histórico de enorme consistencia bajo la presión de los playoffs. Los analistas deportivos y las cadenas de televisión del patio coinciden en que la serie final apenas comienza a armar su narrativa, pero los Knicks han enviado un mensaje contundente de cara al segundo asalto de la contienda.