Jalen Brunson va al quirófano tras guiar a los Knicks a la gloria de la NBA ​El MVP unánime de las Finales se someterá este martes a una cirugía menor en el antebrazo y muñeca izquierdos. Estará de baja dos meses, pero llegará a tiempo para defender la corona en octubre.

La histórica y eufórica celebración que todavía se respira en las calles de Manhattan tras la conquista del primer campeonato de la NBA para los New York Knicks desde 1973 ha dejado al descubierto las brutales batallas físicas que libraron sus guerreros en las sombras. En la jornada de este martes 7 de julio, las oficinas de la franquicia neoyorquina asimilan un reporte médico de alto impacto: su base superestelar y capitán indiscutible, Jalen Brunson, pasará por el quirófano para someterse a una intervención quirúrgica menor en su antebrazo y muñeca izquierdos.

​De acuerdo con las informaciones provistas por el reconocido insider Ian Begley de SNY, el base de 29 años arrastró un dolor crónico y punzante durante todo el trayecto de la postemporada, un secreto que blindó de forma hermética ante los medios de comunicación para no otorgar ventajas tácticas a sus rivales. El tiempo estimado de recuperación y rehabilitación física para Brunson será de al menos dos meses, un cronograma que lo marginará por completo de las canchas durante el verano norteamericano. No obstante, el búnker técnico de los Knicks ha emitido un parte de tranquilidad absoluta, catalogando el procedimiento como un reajuste menor de rutina y garantizando que su máxima bandera estará en óptimas condiciones para la noche de apertura oficial de la campaña 2026-27 en octubre.

​Una postemporada de deidad y la mítica noche en San Antonio

​La épica de la corona de la Gran Manzana se agiganta al desglosar las planillas estadísticas que Brunson esculpió estando físicamente mermado, batallando además contra persistentes dolencias en sus tobillos. El zurdo se transformó en el catalizador ofensivo del esquema de Tom Thibodeau al promediar unos siderales 28.4 puntos y 6.1 asistencias por encuentro a lo largo de los playoffs, registrando un letal 46.5% de acierto en tiros de campo. El capitán neoyorquino cargó con el peso de la historia al anotar al menos 20 unidades en 15 de los 19 compromisos de postemporada.

​Su obra cumbre quedó inmortalizada en el decisivo y hostil Juego 5 de las Finales de la NBA en el AT&T Center ante los San Antonio Spurs. En esa velada de eliminación, Brunson dinamitó la pizarra de Gregg Popovich al encestar 45 puntos para sellar de forma matemática el campeonato del mundo, una actuación que le valió la designación unánime como el MVP de las Finales 2026, ganándose de forma inmediata un asiento en el Olimpo de las leyendas inmortales de la ciudad junto a Patrick Ewing, Eli Manning y Derek Jeter. El armador aprovechó el multitudinario desfile de campeones de junio para lanzar un dardo envenenado hacia sus detractores: “Hay mucha gente que tiene demasiadas opiniones en los medios. Pero cuando les demuestras de forma categórica que están equivocados, no tienes que decirles absolutamente nada”.

​Plantilla blindada para el bicampeonato

​Mientras el capitán inicia su proceso de sanación, las oficinas del Madison Square Garden se han mantenido sumamente activas blindando la estructura colectiva para defender el trono del baloncesto profesional. Aunque la gerencia se vio obligada a tomar determinaciones contractuales drásticas al prescindir de Mitchell Robinson—quien recientemente desveló que se fracturó un nudillo tras un accidente automovilístico de su hermano—y de Ariel Hukporti, el núcleo duro del vestuario regresará intacto para el otoño.

​Para suplir la vacante en la pintura, los Knicks concretaron una de las transiciones más astutas de la agencia libre al asegurar la firma del veterano pívot Andre Drummond. Asimismo, la directiva aseguró la continuidad en el búnker neoyorquino del base defensivo Jose Alvarado, el tirador Landry Shamet y el novel Mohamed Diawara, esperando además finiquitar en las próximas horas el retorno definitivo del anotador Jordan Clarkson. Con el bloque compacto y las pizarras listas para la reconquista, Nueva York aguarda pacientemente por la total recuperación de la muñeca de su rey, sabiendo que el camino hacia el bicampeonato de la NBA demandará la plenitud física del jugador más determinante de la Conferencia Este.

​