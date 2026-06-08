Las Finales de la NBA suelen ser un terreno hostil para aquellas aficiones cuyos equipos se quedaron en el camino, pero para los fanáticos de los Dallas Mavericks, la serie por el campeonato de este 2026 constituye una tortura psicológica de proporciones históricas. Ver a Jalen Brunson a tan solo dos pasos de coronarse campeón y guiar a los New York Knicks con estatus de superestrella no es solo un espectáculo deportivo; es un recordatorio directo e hiriente de cómo la antigua gerencia de Texas desmanteló un imperio perimetral a cambio de prácticamente nada.
El analista James Piercey, en su más reciente columna para DHJ, desnudó el dolor de la franquicia texana al trazar una cruda línea de tiempo: en menos de media década, Dallas tuvo en sus filas a dos bases nivel All-NBA y los perdió por un retorno indigno para cualquier oficina de la liga.
El error de cálculo con Brunson: Subestimar el potencial
La perspectiva del tiempo ha sido implacable con los Mavericks. En su última campaña vistiendo los colores de la “Estrella Solitaria”, Brunson firmó una hoja de ruta sólida pero complementaria, promediando 16.3 puntos y 4.8 asistencias por partido. Aquello le valió una oferta en la agencia libre de cuatro años y 104 millones de dólares por parte de los Knicks.
En el verano de 2022, la decisión de Dallas de dejarlo marchar sin igualar la propuesta parecía justificable bajo el argumento de ahorrar espacio salarial para rodear de mejores piezas a su entonces eje central, Luka Dončić. Sin embargo, Brunson no solo cumplió con el contrato en Nueva York, sino que detonó una evolución atípica que lo transformó en la cara de una franquicia histórica, desnudando una grave falta de evaluación de talento interna en el ojo de los scouts de Dallas.
La incomprensible entrega de Luka Dončić
Por un momento, el dolor de perder gratis a Brunson pareció mitigarse cuando los Mavericks alcanzaron las Finales de la NBA en la temporada 2023-24, blindando a Dončić con Kyrie Irving y un sólido reparto de obreros. Sin embargo, lo que ocurrió después califica como uno de los movimientos más inexplicables y catastróficos en los anales del baloncesto organizado: el entonces gerente general Nico Harrison decidió canjear a Luka Dončić.
El paquete de retorno enviado por los Angeles Lakers consistió en:
- El ala-pívot Anthony Davis.
- El escolta Max Christie.
- Una selección de primera ronda para el draft de 2029.
La catástrofe se consumó en meses posteriores. Nico Harrison fue despedido de manera fulminante tras el shock mundial que provocó el traspaso. Para colmo de males, Anthony Davis ya ni siquiera pertenece a la disciplina de los Mavericks, habiendo sido enviado en un movimiento secundario hacia los Washington Wizards, dejando a la franquicia con las manos vacías y una selección futura que requeriría un milagro místico para equiparar el valor de un MVP de la talla de Dončić.
La era de Masai Ujiri y el blindaje de Cooper Flagg
Con el agua al cuello y la urgencia de reestructurar la credibilidad institucional, la junta de propietarios de Dallas entregó el control absoluto de las operaciones de baloncesto al reputado directivo Masai Ujiri. Ujiri, conocido en la industria por su extrema cautela y reticencia a la hora de traspasar a sus activos principales durante su exitosa estancia en los Toronto Raptors, llega con la misión de sembrar orden y cordura.
La fisonomía del equipo ha cambiado drásticamente y hoy los cimientos del futuro descansan de forma exclusiva sobre los hombros del fenómeno Cooper Flagg. Aunque los aficionados más traumatizados de Dallas temen un nuevo canje de locura, la presencia de Ujiri garantiza que la organización no volverá a cometer negligencias gerenciales. La lección de Brunson es clara: antes de abrirle la puerta de salida a un jugador, hay que agotar el análisis de su techo competitivo. Dallas regaló su boleto a las Finales de este 2026 en los escritorios, y hoy solo les queda mirar desde la distancia cómo su antiguo base se baña de gloria en la capital del mundo.