Jalen Duren tiene a Detroit en un “juidero” por su flojo nivel ante Orlando ¡Pistones al borde del colapso! El centro estrella de Detroit no encuentra la brújula y los fanáticos están que echan chispas en las redes. Con una extensión de contrato millonaria a la vuelta de la esquina, Duren está "macándola" en el momento más importante. ¿Se le está escapando el cheque de las manos?

Si usted es de los que cree que los cuartos se ganan en la temporada regular, despierte, porque en los Playoffs es donde se decide quién cobra como jefe y quién se queda con el sueldo mínimo. Los Detroit Pistons, el sembrado número 1, están abajo 2-1 en su serie ante el Orlando Magic tras caer el sábado 113-105, y el gran señalado tiene nombre y apellido: Jalen Duren.

La fanaticada en Detroit está en shock. No es para menos; Duren, quien se supone que es el “dueño y señor” de la pintura, apenas anotó 8 puntos con un anémico 3 de 10 de campo en el Juego 3. Lo que más duele es que casi todos sus tiros fueron debajo del aro. ¡Válgame Dios! A este nivel, fallar esas “guayabas” es imperdonable.

¿Se está quemando el cheque?

Este verano, Jalen Duren califica para una extensión de contrato multimillonaria, pero después de ver cómo lo están “tratando” en Orlando, los fanáticos en X (Twitter) ya empezaron a sacar cuentas. “Es difícil poner en palabras cuánto dinero está perdiendo Jalen Duren en esta serie. Aquí es donde se hacen los cuartos de verdad”, comentó un fanático furioso.

Y es que la comparación con la temporada regular da ganas de llorar:

En la regular: No solo vivía de “alley-oops”, sino que creaba sus propios tiros y era un animal en la eficiencia.

En los Playoffs: No puede crear nada y, para colmo, está perdiendo la batalla de los rebotes de forma humillante ante Wendell Carter Jr. (17 a 9 a favor del Magic).

Un primer sembrado en peligro de extinción

Si Duren no despierta y empieza a imponer su físico, los Pistons podrían convertirse en esa “rara avis” que, siendo número 1, se va para su casa en la primera ronda. Cade Cunningham necesita ayuda en el poste bajo, y la necesita para este mismo lunes en el Juego 4.

En los colmadones de la capital ya se comenta: ¿Será que a Duren le pesó la presión de los Playoffs o es que el Magic le encontró el veneno? Lo cierto es que el “juidero” está prendido y el lunes Detroit se juega la vida.

¿Usted cree que Detroit debería darle el contrato máximo a Duren después de este papelón o que deberían pensarlo dos veces?

¿Podrá Jalen Duren recuperar su “flow” de estrella el lunes o ya le pusieron el candado en la zona pintada?