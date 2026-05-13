Jalen Williams intenta frenar ola de odio sobre Shai Gilgeous-Alexander ¡Basta de odio! Jalen Williams explota contra los críticos de Shai Gilgeous-Alexander: "No saben lo que están viendo". El "veneno" está al máximo en Oklahoma y los campeones no se quedan callados. Mientras el Oklahoma City Thunder camina invicto en estos Playoffs, su estrella y virtual MVP, Shai Gilgeous-Alexander, sigue siendo el blanco favorito de los "haters", pero su socio Jalen Williams ha salido a poner a todo el mundo en su sitio.

A pesar de ser el mejor equipo de la NBA, el Thunder y su estrella SGA son víctimas de ataques por su “estilo de juego”. Jalen Williams defendió a capa y espada al virtual MVP, tildando de ignorantes a quienes critican su capacidad para sacar faltas. ¿Es “poco ético” el juego de Shai o simplemente nadie sabe cómo frenarlo? ¡La polémica pica y se extiende en el Oeste!

El Oklahoma City Thunder no ha perdido un solo partido en lo que va de los Playoffs 2026, pero su éxito ha despertado un ejército de críticos. El centro de los ataques es Shai Gilgeous-Alexander (SGA), a quien muchos acusan de “vender faltas” y de tener un estilo de anotación “poco ético”. Ante esto, su compañero All-Star, Jalen Williams, decidió soltar una descarga de realidad.

La defensa del MVP

Williams no se guardó nada al hablar con ESPN sobre la percepción de los fanáticos:

Falta de conocimiento: “La gente realmente no sabe lo que está viendo con Shai. Solo ven números y no entienden la experiencia. Ojalá todos pudieran sentarse en primera fila una vez en su vida para ver lo que él hace” , sentenció Jalen.

Dominio total: Williams destaca que Shai no solo anota, sino que defiende, rebotea y facilita el juego en niveles de élite, algo que el odio de los fans parece querer ignorar.

“Imperturbable” ante el veneno

Lo mejor de SGA no es solo su tiro de media distancia, sino su mentalidad. El coach Mark Daigneault aseguró que a su estrella no le quita el sueño la narrativa negativa:

Mentalidad de acero: “Es imperturbable. No le molesta. Entiende que esto viene con el territorio de ser grande”, afirmó el entrenador sobre el jugador que muchos ya consideran superior a Nikola Jokic en la jerarquía actual de la liga.

¿Regresa la ayuda para las Finales?

Aunque el Thunder ha barrido sin Jalen Williams (fuera por una lesión de tendón de la corva en la segunda ronda), el equipo espera tenerlo de vuelta para las Finales de la Conferencia Oeste. Si OKC ya da miedo solo con Shai, el regreso de su escudero All-Star podría ser el último clavo en el ataúd de sus rivales.

El Thunder es el equipo “villano” simplemente porque ganar se ha vuelto demasiado fácil para ellos. Pero mientras los críticos se quejan de los tiros libres, Shai y compañía siguen coleccionando victorias y se perfilan para un histórico “back-to-back”.

¿Ustedes creen que el juego de Shai Gilgeous-Alexander es aburrido por tantas faltas o es que los defensas son muy “novatos” ante su talento? ¿Es SGA ya el mejor jugador del mundo por encima de Jokic y LeBron?