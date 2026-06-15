Jassel Pérez no seguirá en el Coviran Granada tras el descenso a Primera FEB El dominicano Jassel Pérez no continuará en el Coviran Granada tras el descenso del equipo a la Primera FEB de España.

El talentoso escolta dominicano, que se convirtió en una de las grandes referencias ofensivas del conjunto rojinegro por su fisonomía en el uno contra uno, se despide de la afición tras confirmarse la reestructuración de la plantilla para la próxima campaña.

Un impacto inmediato en la pizarra de Arturo Ruiz

El paso del dominicano Jassel Pérez por la Liga Endesa ha llegado a su fin tras consumarse el descenso del Coviran Granada a la Primera FEB (antigua LEB Oro) a falta de tres jornadas para el cierre del calendario regular. Pérez, quien aterrizó en el club nazarí con la temporada ya comenzada para reforzar el perímetro tras una sucesión de bajas por lesión, no continuará en la disciplina del equipo la próxima temporada.

A pesar de la amargura del descenso colectivo, el jugador del patio dominicano dejó una huella utilitaria impecable en las canchas españolas. Gracias a su tremendo dinamismo, explosividad física y una notable capacidad para desequilibrar en el 1×1, Jassel se ganó rápidamente la total confianza del técnico Arturo Ruiz, erigiéndose en uno de los termómetros y principales referentes de la ofensiva del equipo andaluz durante los meses en los que defendió la camiseta rojinegra.

Los números de Jassel en las Grandes Ligas de España

El balance estadístico y analítico que firmó el escolta quisqueyano a lo largo de su pasantía en la ACB de España refleja su valía en el parqué europeo:

HOJA DE RENDIMIENTO: JASSEL PÉREZ CON EL COVIRAN GRANADA ➔ PARTIDOS JUGADOS: 23 encuentros | ➔ TIEMPO EN CANCHA: ~22 minutos por noche. ➔ APORTE OFENSIVO: 11.3 puntos | ➔ ASISTENCIAS: 1.8 por partido. ➔ REBOTES: 3.8 capturas | ➔ DEFENSA: 1.7 recuperaciones de balón. ➔ VALORACIÓN TOTAL: 11.6 créditos de eficiencia general.

A través de un despacho de prensa oficial y mensajes en las plataformas digitales, la directiva del Coviran Granada expresó su agradecimiento público por la entrega, profesionalidad y fisonomía competitiva mostrada por Pérez durante su estancia en la institución, deseándole el mayor de los éxitos y la mejor de las suertes en sus próximos tableros profesionales en el baloncesto internacional. El talento de San Cristóbal regresa al mercado listo para encarar su siguiente examen de Grandes Ligas.