El dominicano Jassel Pérez tendrá una nueva oportunidad en el baloncesto español después de comprometerse por las próximas dos temporadas con el Bàsquet Girona, equipo de la Liga Endesa ACB.

El movimiento representa un nuevo capítulo para el jugador, que la pasada temporada defendió los colores del Coviran Granada, donde mostró destellos de su capacidad ofensiva, aunque sin conseguir la regularidad necesaria para consolidarse dentro de la propuesta colectiva del conjunto rojinegro.

Pérez había llegado al Granada con el atractivo de ser un jugador capaz de generar puntos y aportar soluciones ofensivas. Sin embargo, su adaptación al sistema no resultó sencilla y terminó dejando una actuación irregular durante su estancia en el equipo.

Una etapa marcada por la irregularidad

El dominicano disputó 23 partidos con el Coviran Granada, con promedios de 11.3 puntos, 3.8 rebotes y 1.8 asistencias por encuentro.

Aunque esas cifras muestran su capacidad para contribuir en distintas facetas, su paso por el conjunto español estuvo marcado por la falta de continuidad. El jugador consiguió actuaciones individuales destacadas, pero tuvo dificultades para mantenerlas de manera sostenida.

Uno de sus mejores partidos llegó precisamente ante el Barcelona, cuando terminó con 26 puntos, una actuación que sirvió como muestra del potencial ofensivo que había motivado su incorporación.

La cuestión para Pérez, sin embargo, no ha sido únicamente su capacidad para anotar. Durante su etapa en Granada también quedaron expuestas algunas limitaciones en otros aspectos del juego y dificultades para ajustarse a las exigencias colectivas del equipo.

Ese contexto terminó desembocando en su salida después de una temporada en la que no logró alcanzar las expectativas que había generado su llegada.

De Cantabria a Granada y ahora Girona

La trayectoria reciente de Pérez en España ha estado marcada por diferentes experiencias. Antes de llegar al Coviran Granada había pasado por Alega Cantabria, en condición de cedido.

Tras concluir su etapa con Granada, el jugador tuvo una breve experiencia en Puerto Rico con los Vaqueros de Bayamón.

Allí recuperó protagonismo ofensivo y registró una media de 21.4 puntos en nueve partidos, cifras que volvieron a poner de manifiesto su capacidad para asumir responsabilidades anotadoras.

Ahora, su regreso a España llegará de la mano del Bàsquet Girona, que le ofrece un contrato de dos temporadas.

Para el dominicano, el nuevo destino supone la posibilidad de comenzar nuevamente y demostrar que puede trasladar su producción individual a un contexto colectivo más estable.

Girona, una nueva oportunidad

El cambio de escenario puede ser importante para Pérez. Su etapa anterior dejó claro que cuenta con herramientas ofensivas suficientes para marcar diferencias en determinados partidos, pero también que necesita encontrar mayor consistencia en su juego y adaptarse a las necesidades del equipo.

En Girona tendrá la oportunidad de continuar desarrollándose en una de las principales ligas de Europa y afrontar un proyecto que ha decidido apostar por él durante dos campañas.

El desafío será convertir su capacidad anotadora en una producción más completa y regular. Sus números en Granada y, especialmente, su rendimiento posterior en Puerto Rico muestran dos caras de un jugador que todavía busca encontrar estabilidad en el baloncesto español.

Con 23 años, Pérez encara así una nueva etapa de su carrera. El acuerdo con Girona le proporciona continuidad contractual y, sobre todo, la oportunidad de demostrar que las dificultades encontradas en Granada fueron parte de un proceso de adaptación y no el límite de su potencial.

Su regreso a la ACB estará marcado por una pregunta: ¿podrá transformar su talento ofensivo en el rendimiento constante que le permita consolidarse en España?