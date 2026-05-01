Jaylen Brown y los Celtics se juegan la vida en un “Todo o Nada” contra Philly Tras desperdiciar una ventaja de 3-1, Boston se ve obligado a un Juego 7 contra los 76ers. "El resto de la serie ya no importa", sentencia Brown antes del choque definitivo.

¡Se le calentó el café a los Boston Celtics! Lo que parecía una serie liquidada se ha convertido en una pesadilla verde. Luego de tener a los Philadelphia 76ers contra la pared con una ventaja de 3-1, los Celtics han permitido que Joel Embiid y su “coro” regresen de la tumba para forzar un séptimo y decisivo partido. La presión es máxima y el orgullo de Boston está en juego.

Jaylen Brown: “Hay que ajustar o nos vamos”

La estrella de los Celtics, Jaylen Brown, no anda con rodeos. Tras la dura derrota en el Juego 6, Brown reconoció que un Séptimo Juego es un “monstruo diferente”.

“El resto de la serie no importa; lo que cuenta es quién se presente ese día y sea el mejor equipo”, afirmó Brown. El alero aseguró que ya identificó los fallos tácticos que deben corregir si quieren evitar una eliminación histórica frente a su propia fanaticada.

El factor Joel Embiid y la sombra del 3-1

La remontada de Filadelfia tiene un nombre propio: Joel Embiid. El MVP regresó con furia tras una cirugía de emergencia por apendicitis al inicio de la serie. Aunque estuvo más contenido en el Juego 6, su sola presencia abrió el camino para que Tyrese Maxey (30 puntos) y Paul George (23 puntos) castigaran a una defensa de Boston que se vio perdida en los momentos clave.

¿Se repetirá la historia o habrá tragedia?

Boston ya sabe lo que es sufrir en estas instancias. Todavía está fresco el recuerdo de cuando casi pierden una ventaja de 3-0 ante Miami en 2022. Ahora, los Celtics luchan por no entrar en los libros de récords negativos como el equipo número 14 en la historia de la NBA en desperdiciar una ventaja de 3-1.

Coordenadas del “Juicio Final”:

Evento: Juego 7, Semifinales de Conferencia.

Sede: TD Garden, Boston.

La gran duda: ¿Podrá Boston detener el “momentum” de Philly o se consumará el colapso?

¿Ustedes creen que los Celtics tienen el “corazón” para cerrar esto en casa o los Sixers vienen con demasiada hambre para dejarse ganar? ¿Se le “arrugó” Boston después del 3-1?