El baloncesto dominicano tiene una nueva historia que contar en Europa. Jean Montero, el base de 22 años del Valencia Basket, está cerca de dar el salto al Olympiacos — el equipo que terminó la fase regular de la Euroliga en primera posición con balance de 26-12 — según apunta el periodista Alessandro Maggi.

Una temporada extraordinaria en Valencia lo catapultó al mercado más codiciado del baloncesto continental. Y ahora, el dominicano podría estar a punto de dar el paso más grande de su carrera europea.

La temporada que lo cambió todo

Jean Montero llegó al Valencia Basket como una promesa. Se va — si se confirma el movimiento — como una de las figuras más brillantes de la Euroliga 2025-26. Sus números en la temporada hablan por sí solos:

| Estadística | Valor |

| Puntos por partido | 14.4 |

| Asistencias por partido | 4.7 |

| Rebotes por partido | 3.0 |

| Valoración | 17.1 |

Pero más allá de los números, Montero fue el motor que llevó al Valencia Basket a la Final Four de la Euroliga 2026 — la clasificación más histórica del club taronja en la competición continental.

Los reconocimientos que lo pusieron en el mapa

Montero no solo jugó bien — fue reconocido como uno de los mejores de toda Europa:

‘Rising Star’ de la Euroliga 2025-26 — el mejor jugador joven de la competición

— el mejor jugador joven de la competición Quinteto Ideal de la Euroliga 2025-26 — junto a Sylvain Francisco, Elijah Bryant, Sasha Vezenkov y Nikola Milutinov

— junto a Sylvain Francisco, Elijah Bryant, Sasha Vezenkov y Nikola Milutinov Primer jugador en la historia del Valencia Basket en recibir el reconocimiento del Quinteto Ideal

Desde febrero, varios equipos de la Euroliga habían trasladado propuestas al entorno del jugador. El Valencia intentó moverse rápido.

La oferta del Valencia y la tentación del Olympiacos

El club taronja ofreció a Montero una extensión de contrato de dos millones de euros. Una cifra que, en otro contexto, habría sido difícil de rechazar. Pero tras una temporada de ese calibre, el mercado habló más fuerte.

El Olympiacos, dirigido por Georgios Bartzokas, llegó con una propuesta más atractiva. Los griegos terminaron la fase regular en primera posición de la Euroliga con 26 victorias y 12 derrotas en 38 jornadas — el mejor equipo de Europa en la temporada regular. Reforzar la línea exterior con un base de la calidad de Montero es exactamente lo que el Olympiacos necesita para aspirar al título continental.

El significado para el baloncesto dominicano

Jean Montero no es solo un jugador de baloncesto. Es la prueba de que República Dominicana puede producir figuras de élite en el deporte rey de Europa. A los 22 años, con un Quinteto Ideal de la Euroliga en su palmarés y el interés del mejor equipo del continente, el dominicano está escribiendo una historia que va mucho más allá de las canchas españolas.

Si el movimiento al Olympiacos se confirma, Montero dará el salto al escenario más grande del baloncesto europeo — con todas las herramientas para brillar.