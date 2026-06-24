Jean Montero lidera paliza al Barça y es campeón Con una espectacular exhibición de 23 puntos del base de Santo Domingo y el aporte de Kameron Taylor (21 tantos), el Valencia Basket arrolló 84-108 en el Palau Blaugrana para liquidar la Gran Final (3-1). Montero entra en el exclusivo olimpo de los únicos dominicanos que han conquistado el exigente baloncesto español.