El Valencia Basket grabó con letras de oro el capítulo más glorioso de toda su trayectoria deportiva al proclamarse campeón de la Liga Endesa por segunda vez en su historia. En un cuarto partido que se proyectaba de alta tensión, la escuadra dirigida por el estratega Pedro Martínez desplegó un baloncesto de autor y un torrente ofensivo indomable para aplastar 84-108 al Barça en el Palau Blaugrana, liquidando la serie final por un contundente 3-1.
El título representa el colofón perfecto para una campaña perfecta en la comunidad valenciana, sumándose a la vitrina que ya ostentaba la Supercopa Endesa de este año y el histórico boleto a las semifinales de la Euroliga.
Montero entra al olimpo junto a Sibilio y Feliz
La coronación en Barcelona adquiere tintes de hazaña de dimensiones colosales para el deporte de la República Dominicana. El armador nativo de Santo Domingo, Jean Montero, fue una vez más el factor de desequilibrio absoluto sobre el parqué al registrar 23 puntos —18 de ellos concentrados en una mágica segunda mitad— combinados con cuatro triples letales en el tercer periodo que terminaron por arrancar los cánticos de “¡MVP, MVP!” de la fanaticada visitante.
Con este histórico campeonato de la ACB, Montero se convierte en apenas el tercer baloncestista dominicano en toda la historia que logra levantar el título de la máxima categoría de España, uniendo su nombre a leyendas de la patria:
- Cándido Antonio “Chicho” Sibilio: El mítico e inolvidable alero que marcó una época dorada en el baloncesto ibérico.
- Andrés Feliz: El base que abrió el camino contemporáneo de la gloria criolla en el territorio europeo.
- Jean Montero: Quien a sus 22 años asume el testigo como la nueva gran superestrella del país en el exterior.
La ráfaga que destrozó los esquemas de Xavi Pascual
Aunque el Barça intentó plantar cara en el primer cuarto amparado en la puntería de Kevin Punter (26 puntos) y la fuerza en la pintura de Toko Shengelia (15 tantos), la resistencia azulgrana se desmoronó por completo antes de irse al descanso.
En el segundo periodo, la defensa del Valencia apretó las tuercas y dominó el rebote para hilvanar un parcial fulminante de 0-12 comandado por Lucas Cárdenas y Kameron Taylor (21 puntos). Los locales entraron en un colapso total, sumando casi cuatro minutos sin mover la pizarra para marcharse al intermedio abajo por doce unidades (35-47).
En la reanudación, Jean Montero se encargó de poner el clavo definitivo en el ataúd catalán. El dominicano encadenó triples lejanos en las barbas de sus defensores para estirar la ventaja por encima de los 20 puntos. Los minutos finales sirvieron para que el Palau despidiera con ovaciones a veteranos como Jan Vesely —quien anunció su retiro de las canchas— de cara a una profunda reestructuración en el club blaugrana, mientras la Fonteta entera se mudaba a Cataluña al grito de “¡Campeones, campeones!”.
Ficha Técnica del Encuentro
84. Barça (23+12+29+20): Satoransky (3), Punter (26), Clyburn (6), Shengelia (15), Vesely (12) —cinco inicial—, Cale (-), Laprovittola (10), Parra (10), Hernangómez (-) y Brizuela (2).
108. Valencia Basket (26+21+35+26): Jean Montero (23), Badio (6), Taylor (21), Key (12), Sako (5) —cinco inicial—, De Larrea (4), Costello (3), Pradilla (6), Cárdenas (7), Moore (19) y Reuvers (2).
Árbitros: Antonio Conde, Martín Caballero y Alfonso Olivares. Sin jugadores eliminados.
Incidencias: Cuarto partido de la Serie Final de la Liga Endesa celebrado en el Palau Blaugrana ante 7,411 espectadores. El Valencia Basket se corona campeón de la temporada 2025-2026.