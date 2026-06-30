Jimmy Butler frena el mega traspaso de Anthony Davis a los Warriors ¿Plan maestro o traición?

Golden State sueña con juntar a Stephen Curry, LeBron James y Anthony Davis en la bahía, pero el contrato de un lesionado Jimmy Butler se ha convertido en el gran dilema de la temporada baja.

El sueño dorado: Curry, LeBron y Davis juntos en la Bahía

La temporada baja de la NBA ha comenzado a encender los motores con un rumor de proporciones épicas que podría cambiar por completo el mapa de poder en el mejor baloncesto del mundo. De acuerdo con informes presentados por el analista Kevin O’Connor de Yahoo! Sports, los Golden State Warriors se encuentran diseñando una ambiciosa estrategia para adquirir al estelar pívot Anthony Davis mediante un traspaso con los Washington Wizards, buscando generar el escenario perfecto para tentar a LeBron James de abandonar a los Los Angeles Lakers y unirse al equipo en la agencia libre.

La sola idea de ver a Anthony Davis bloqueando un disparo, a Draymond Green (quien ya declinó su opción de jugador para otorgar flexibilidad salarial al club) recuperando el balón, y a Stephen Curry asistiendo en el aire a LeBron James para una clavada descomunal, mantiene en vilo a toda la liga. Este movimiento emularía la química campeona que Davis y James exhibieron con los Lakers en la burbuja de Orlando en 2020. No obstante, ejecutar esta ingeniería financiera es una tarea titánica, especialmente por el factor Jimmy Butler.

El dilema ético y financiero con Jimmy Butler

Tal como detalla el periodista Brett Siegel de ClutchPoints, la situación contractual y física de Butler representa un “enigma sumamente interesante” e incómodo para la gerencia liderada por Joe Lacob. La realidad matemática dicta que los Warriors no tienen forma de absorber el jugoso contrato de Anthony Davis sin incluir en el paquete el salario expirante de $56.8 millones de dólares de Jimmy Butler para la próxima campaña.

El gran inconveniente radica en que Butler se encuentra actualmente en pleno proceso de recuperación tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior (ACL). Según reportes de los reconocidos periodistas Marc Stein y Jake Fischer en The Stein Line, desprenderse del seis veces All-Star en estas condiciones físicas sería catalogado como un acto de “crueldad” deportiva. Tras bambalinas, la directiva de Golden State ha mandado señales claras de su reticencia a usar el contrato de un jugador lesionado como pieza de cambio, e incluso le han asegurado a Butler de forma privada que su puesto en la Bahía está garantizado.

Los Warriors han ido más allá desde la fecha límite de traspasos para demostrar que Butler es parte esencial del proyecto, llegando al punto de sentarlo recientemente al lado del propietario Joe Lacob como la figura principal de la franquicia durante el anuncio de su nueva alianza comercial con IREN Limited. Aunque el propio jugador reconoce que en el negocio de la NBA no existen garantías absolutas, la directiva prefiere mantener la lealtad.

La postura de Washington ante el mercado

Para terminar de complicar las aspiraciones de Golden State, el panorama en la capital estadounidense tampoco luce sencillo de descifrar. El propio Anthony Davis ha manifestado públicamente su deseo de permanecer en las filas de los Washington Wizards.

Asimismo, el gerente general de la organización capitalina, Will Dawkins, ha mantenido una postura firme al asegurar que el espigado y frecuentemente lesionado centro sigue siendo una pieza fundamental e insustituible dentro de la visión a largo plazo que pretenden construir en la franquicia. Con Butler blindado por la ética de los Warriors y Davis amarrado por la gerencia de los Wizards, el plan maestro de juntar a los Reyes de la NBA en San Francisco parece quedar, de momento, en una utopía de papel.