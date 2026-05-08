JJ Redick explota contra los árbitros y enciende la chispa de los Lakers ante el Thunder Se soltaron los demonios en Oklahoma City y JJ Redick no se guardó nada. El "coach" de los Lakers decidió que ya estaba bueno de abusos. En un Juego 2 que arde, Redick se la jugó toda para defender a los suyos, y aunque le costó una técnica, parece que el mensaje llegó alto y claro al vestuario púrpura y oro.