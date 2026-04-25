Joe Mazzulla sale en defensa de Derrick White: “El que duda de él no sabe de ganar” ¡Se armó el debate! Aunque tiene el aro "cerrao" y está tirando piedras, el coach de los Celtics no permite que nadie le toque a su pupilo. Tras el triunfo ante Philly, Mazzulla le lanzó flores a un White que, aunque no anota, está repartiendo tapones como si fueran caramelos. ¿Es lealtad o es que Mazzulla se está volviendo loco?