Si usted es de los que se sienta a criticar a cada jugador que falla un triple, Joe Mazzulla tiene un mensaje para usted. El coach de los Boston Celtics no anda en “chercha” y, tras la victoria del viernes 108-100 sobre los 76ers de Philadelphia, salió a dar la cara por uno de los suyos: Derrick White.
Sabemos que White ha tenido un inicio de serie para el olvido en la parte ofensiva. No mete un gol ni en una piscina olímpica, lo que ha obligado a Jayson Tatum y Jaylen Brown a echarse el equipo al hombro con 25 puntos cada uno. Pero ojo, que Mazzulla no mira solo los puntos.
“D-White” es el candado: Defensa por encima de todo
A pesar de que White terminó con apenas 11 puntos, el coach resaltó lo que no sale siempre en los “highlights” de TikTok. En 34 minutos, el tipo repartió 3 bloqueos, capturó 4 rebotes y se robó un balón. Fue un verdadero “perro de presa” en la defensa.
Mazzulla fue cortante con los críticos: “Cualquiera que dude de D-White, en realidad no le importa ganar. Siempre voy a apostar doble por su carácter competitivo”. ¡Ay, mi madre! Eso es lo que se llama un espaldarazo de verdad. En Boston saben que, si White recupera su puntería, los 76ers no van a tener vida.
¿Dominio total o racha pasajera?
Los Celtics lideran la serie 2-1 gracias a que están “quemando” la liga desde la línea de tres puntos. Metieron 20 triples en el Juego 3 (contra solo 12 de Philly) y dominaron los tableros con 45 rebotes. Tatum estuvo intratable con 25 puntos y 5 bombazos de larga distancia, demostrando quién es el jefe en la cancha.
El próximo reto es este domingo a las 7:00 PM (hora dominicana). Si Boston gana, se pone 3-1 y prácticamente puede ir encargando las maletas para la siguiente ronda. Los 76ers están contra la pared y Tyrese Maxey ya dijo que tienen que proteger su casa a como dé lugar.
¿Usted cree que Mazzulla hace bien en “morir” con Derrick White, o debería darle más minutos a alguien que sí esté metiendo la pelota? ¡Saquen su bandera de los Celtics, armen el debate en el grupo de WhatsApp y opinen, que este domingo se define el destino de la serie!