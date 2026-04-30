Joel Embiid lidera a los Sixers en el “todo o nada” contra los Celtics, ¿juega hoy? ¡Filadelfia recupera la esperanza! Tras una recuperación milagrosa que desafía la medicina, Joel Embiid está listo para el Juego 6 en casa. Los Sixers, que estaban contra las cuerdas, forzaron este regreso tras una victoria heroica en Boston. Con Embiid en la cancha y la ciudad de la hermandad rugiendo, ¿podrá Philly forzar el séptimo juego ante los poderosos Celtics?

Nadie contaba con los 76ers de Filadelfia, pero aquí están. Contra todo pronóstico, los dirigidos por Nick Nurse silenciaron el TD Garden en el Juego 5 y ahora regresan a casa con la oportunidad de empatar la serie. La gran noticia para la fanaticada es que su estrella, Joel Embiid, ha sido confirmado como PROBABLE para el encuentro de esta noche a pesar de los sustos físicos.

La historia de Embiid en estos Playoffs 2026 parece sacada de una película. Apenas 16 días después de una apendicectomía de emergencia, el camerunés nacionalizado está de vuelta dominando la pintura, demostrando por qué es el corazón de esta franquicia.

El reporte médico: ¿Juega Embiid hoy?

La respuesta corta es: Sí. Aunque el mundo del baloncesto se asustó tras verlo sufrir una hiperextensión en el Juego 5, el reporte oficial es alentador:

Joel Embiid: Listado como PROBABLE . Se espera que sea parte del quinteto inicial y juegue una cantidad significativa de minutos (viene de jugar 39 minutos en el último encuentro).

Tyrese Maxey: El base estelar está DISPONIBLE a pesar de una distensión en el tendón de un dedo de su mano derecha.

Boston Celtics: Reportan un equipo completamente sano (Cero bajas), con un Jayson Tatum que parece no haber sentido los efectos de su pasada rotura del tendón de Aquiles.

Dominio total tras la cirugía

Lo de Embiid no es solo estar presente; es producir a un nivel élite. En la victoria del Juego 5 (113-97), el centro de los Sixers se destapó con:

33 puntos (12-23 de campo).

8 asistencias (facilitando el juego para sus compañeros).

90% en tiros libres (9 de 10).

Un duelo de titanes en el Este

Los Celtics, actuales favoritos, no quieren regresar a Boston para un Juego 7. La dupla de Jayson Tatum y Jaylen Brown ha sido letal, pero han tenido problemas para contener a un Embiid que juega con una urgencia nunca antes vista. Para Filadelfia, la clave será la defensa perimetral y que Maxey pueda acompañar la producción ofensiva del MVP.

¿Cree usted que el físico le aguantará a Joel Embiid para forzar un séptimo juego contra unos Celtics que vienen con el equipo completo, o la apendicectomía pasará factura en los minutos finales?