Joel Embiid se encara con el staff de los Celtics en pleno Juego 7 Joel Embiid ha llegado a Boston con una misión y no está permitiendo que nadie —ni siquiera el personal del equipo rival— se interponga en su camino hacia la gloria.

La tensión estalló en el TD Garden cuando un miembro del equipo de Boston intentó jugarle sucio al MVP de los Sixers. Con la serie en juego y los ánimos por las nubes, Embiid dejó claro que no ha ido a Massachusetts a hacer amigos.

¡Fuego en la casa de los verdes! El Juego 7 entre los Philadelphia 76ers y los Boston Celtics ya era una caldera, pero Joel Embiid le echó más gasolina al fuego. En la primera mitad, se produjo un intercambio de palabras y un forcejeo físico cuando un miembro del staff de los Celtics se negó a entregarle el balón a Embiid tras una jugada muerta.

Una lucha por el balón y por el respeto

El incidente le costó a Boston una violación por retraso de juego, pero el mensaje quedó claro: los Celtics van a usar todas las artimañas posibles para sacar de concentración al gigante camerunés. Embiid, lejos de amilanarse, respondió con una mirada de “pocos amigos” antes de que los árbitros intervinieran.

Dominio total al descanso

A pesar de venir de una reciente cirugía de apéndice, “The Process” está cargando con el equipo:

A la cabeza: Philly se fue al descanso con ventaja de 55-50 .

Líder anotador: Embiid encabeza a los Sixers con 19 puntos , castigando a la defensa de Boston y viviendo en la línea de tiros libres.

La gran ausencia: Los Sixers están aprovechando que los Celtics están jugando sin Jayson Tatum, quien quedó fuera por esa rigidez en la rodilla de último minuto.

El fantasma de 1982

Si Filadelfia logra mantener esta ventaja, estarían completando una remontada histórica tras verse abajo 3-1 en la serie. Sería la primera vez que eliminan a Boston en postemporada desde 1982. Con la ayuda de Tyrese Maxey y Paul George, Embiid está a solo 24 minutos de exorcizar sus demonios en el Garden.

¿Ustedes creen que los Celtics pueden remontar este juego sin Tatum o es que Embiid ya les tomó la medida? ¿Fue una falta de respeto del staff de Boston o es parte del “mambo” de un Juego 7?