El mercado de Jonathan Kuminga ha llegado a un punto incómodo. El joven alero, que durante años fue considerado uno de los proyectos con mayor potencial de la NBA, se encuentra a finales de agosto sin un acuerdo que satisfaga sus pretensiones económicas, mientras las alternativas disponibles se reducen con el paso de los días.

La situación representa un contraste importante con las expectativas que acompañaron su llegada a la liga. Cuando Golden State Warriors apostó por Kuminga, la organización veía en él las condiciones físicas y atléticas para convertirse en un jugador de alto nivel. Sin embargo, su evolución irregular ha impedido que termine de consolidarse como una pieza indiscutible.

Ahora esa incertidumbre pesa directamente sobre su mercado.

El problema no parece ser la ausencia de interés. Diferentes franquicias han explorado la posibilidad de incorporarlo, pero las condiciones económicas y las restricciones del tope salarial han complicado que alguna de ellas dé el paso definitivo.

Con las plantillas cada vez más cerca de quedar definidas, Kuminga afronta la posibilidad de tener que reducir considerablemente sus expectativas para continuar en la liga.

El mercado se le ha ido cerrando

Uno de los equipos que había mostrado interés era Cleveland Cavaliers, pero esa alternativa perdió fuerza después de que la franquicia encontrara una solución en el mercado con Peyton Watson.

La incorporación de Watson reduce considerablemente las posibilidades de que Cleveland vuelva a mover piezas para intentar hacerse con Kuminga.

También han aparecido Sacramento Kings y Minnesota Timberwolves como equipos interesados, aunque ambos enfrentan dificultades relacionadas con el límite salarial. De acuerdo con el escenario descrito, sus posibilidades económicas no les permitirían ofrecerle mucho más que el salario mínimo o una cantidad cercana.

Eso coloca a Kuminga en una posición negociadora mucho menos favorable que la que probablemente esperaba al comenzar el proceso.

No se trata únicamente de encontrar un equipo que quiera contar con él. La cuestión es cuánto está dispuesto a pagar ese equipo por un jugador cuyo potencial todavía no se ha traducido en una producción suficientemente estable.

Los Lakers aparecen como una alternativa

Con varias opciones perdiendo fuerza, Los Angeles Lakers aparecen ahora como uno de los destinos que podrían ganar protagonismo.

Sin embargo, tampoco es un camino sencillo.

Los Lakers necesitan que Atlanta Hawks acepten estructurar un acuerdo de sign-and-trade para facilitar la llegada del jugador. El problema es que las propuestas realizadas hasta ahora por la franquicia californiana no habrían convencido a Atlanta.

La negociación, por tanto, tiene dos obstáculos: conseguir que los Hawks acepten la operación y determinar cuánto están realmente dispuestos a sacrificar los Lakers para conseguir a Kuminga.

Este último punto resulta especialmente significativo. Si Los Angeles considera que el alero todavía representa una apuesta incierta, difícilmente estará dispuesto a comprometer una cantidad importante de activos futuros, especialmente selecciones del draft, en una operación que podría no ofrecer garantías de éxito.

El potencial ya no es suficiente

La situación de Kuminga refleja una realidad particularmente dura de la NBA: el potencial tiene fecha de vencimiento cuando llega el momento de negociar un contrato importante.

Sus condiciones físicas continúan siendo atractivas y su juventud le permite proyectar una evolución todavía importante. Pero después de varias temporadas, los equipos también tienen suficiente información para evaluar aquello que no ha funcionado.

El desafío para Kuminga es convencer al mercado de que todavía puede convertirse en ese jugador que muchos imaginaron cuando llegó a la NBA.

Por ahora, las franquicias parecen dispuestas a asumir el riesgo únicamente bajo determinadas condiciones económicas.

Y mientras las plantillas se acercan a su configuración definitiva, el margen de maniobra disminuye. Si no aparece un acuerdo que cambie el panorama, Kuminga podría verse obligado a aceptar un contrato cercano al mínimo o continuar esperando una oportunidad que podría no llegar en los términos que esperaba.

La paradoja es evidente: un jugador que todavía genera interés entre varias franquicias puede quedarse sin una salida porque ninguna está convencida de pagar el precio que él considera justo.