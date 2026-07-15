Jongkuch Mach, el coloso que hace pequeño a Wemby El heredero de Manute Bol. Con solo 18 años, este pívot sudanés de la tribu Dinka asombra al mundo desde Australia con una agilidad impropia de su estatura. Las principales universidades de la NCAA ya se pelean por la que promete ser la gran atracción del Draft de la NBA 2028.

El baloncesto moderno, empeñado en desafiar las leyes de la física con atletas cada vez más altos, ágiles y polivalentes, ya tiene en el horizonte a su próximo espécimen único. Si la irrupción de Victor Wembanyama rompió todos los moldes establecidos, desde las entrañas de Sudán del Sur se gesta un proyecto que amenaza con llevar el juego al siguiente nivel: Jongkuch Mach.

A sus 18 años, el gigante sudanés registra una estatura de 2,29 metros, igualando la marca del mítico Manute Bol, pero con una evolución atlética que parece adelantada a su época. El joven talento, que actualmente pule sus habilidades en el prestigioso Centro de Excelencia de Baloncesto en Camberra (Australia), ya ha desatado una auténtica fiebre entre los cazatalentos de la NBA y las universidades más importantes de los Estados Unidos.

De la tribu Dinka al foco del baloncesto mundial

Nacido en el seno de la tribu Dinka —la etnia con el promedio de estatura más alto del planeta—, Mach no creció en las zonas rurales del Nilo. Sus padres emigraron a Australia, donde el joven fue reclutado a los 14 años para comenzar un exigente proceso de formación deportiva.

Aunque todavía se encuentra en una etapa de desarrollo físico y conceptual (en el último año aumentó 18 kilos para fortalecer su estructura), las imágenes compartidas por el Instituto Australiano del Deporte han dejado boquiabierta a la comunidad del baloncesto. Mach posee una movilidad asombrosa para su tamaño y es capaz de realizar una de las acciones más impactantes del deporte: tocar el aro (colocado a 3,05 metros) y colocar el balón dentro de la red con solo levantar el brazo, sin necesidad de despegar los pies del suelo.

La batalla de la NCAA y la mirada en el Draft 2028

Su reciente participación en el Adidas Eurocamp de la NBL, donde firmó una sólida actuación de 9 puntos y 8 rebotes, terminó de encender las alarmas en el baloncesto universitario estadounidense. Bajo la tutela de Solomon Dech, el entorno del jugador ya prepara su inminente salto al sistema norteamericano.

Actualmente, prestigiosas instituciones de la División I de la NCAA ya han puesto ofertas formales sobre su mesa:

LSU (Louisiana State)

Santa Clara

South Carolina

Colorado

Washington State

Con un físico que inevitablemente evoca la silueta de Manute Bol, pero con una soltura técnica inspirada en su gran ídolo, Victor Wembanyama, el techo de Jongkuch Mach es una completa incógnita. Los analistas ya proyectan su nombre en las posiciones más altas del Draft de la NBA 2028, anticipando el nacimiento de una nueva era de “unicornios” en la mejor liga del planeta.